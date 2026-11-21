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В Крыму сотрудники МЧС спасли со склона горы заблудившегося туриста
В Крыму сотрудники МЧС спасли со склона горы заблудившегося туриста - РИА Новости Крым, 21.11.2026
В Крыму сотрудники МЧС спасли со склона горы заблудившегося туриста
Спасатели Крыма в Судаке оказали помощь туристу, который сбился с тропы, оказался на склоне горы и не смог самостоятельно спуститься. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T17:31
2026-11-21T17:31
2026-11-21T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма в Судаке оказали помощь туристу, который сбился с тропы, оказался на склоне горы и не смог самостоятельно спуститься. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели совместно с сотрудниками аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" оперативно установили местонахождение пострадавшего. Туриста с помощью альпинистского снаряжения вывели со сложного горного участка к подножию горы. В медицинской помощи не нуждался.Для оказания помощи туристу привлекались четыре человека и одна единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристовВ лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за годСобирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
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В Крыму сотрудники МЧС спасли со склона горы заблудившегося туриста
В Крыму сотрудники МЧС эвакуировали заблудившегося туриста со склона горы