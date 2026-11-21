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В двух районах Крыма откроют женские консультации

В двух районах Крыма откроют женские консультации - РИА Новости Крым, 21.11.2026

В двух районах Крыма откроют женские консультации

В Крыму реализуется программа, в соответствии с которой в сельской местности и городах с малым населением открываются женские консультации. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T19:27

2026-11-21T19:27

2026-11-21T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму реализуется программа, в соответствии с которой в сельской местности и городах с малым населением открываются женские консультации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Крыма, главный врач "Симферопольского клинического родильного дома №1" Дмитрий Беглицэ."На сегодняшний день доступность женской консультации для крымчанок существенно повышается за счет программы открытия новых объектов в сельской местности и городах с малым населением", - сообщил он.По данным Беглицэ, в 2025 году такая консультация была открыта в Красногвардейской центральной районной больнице. В 2026 году началась работа по открытию женских консультаций в Черноморском и Советском районах.Он подчеркнул, что новые женские консультации оснащены всем необходимым оборудованием, благодаря которому диагностические возможности существенно увеличиваются.Беглицэ также напомнил, что каждая здоровая женщина с молодого возраста должна посещать акушера-гинеколога не менее одного раза в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен

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крым, здоровье, общество, минздрав крыма, черноморский район, советский район, новости крыма