https://crimea.ria.ru/20261121/v-dvukh-rayonakh-kryma-otkroyut-zhenskie-konsultatsii-1161125834.html
В двух районах Крыма откроют женские консультации
В двух районах Крыма откроют женские консультации - РИА Новости Крым, 21.11.2026
В двух районах Крыма откроют женские консультации
В Крыму реализуется программа, в соответствии с которой в сельской местности и городах с малым населением открываются женские консультации. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T19:27
2026-11-21T19:27
2026-11-21T19:27
крым
здоровье
общество
минздрав крыма
черноморский район
советский район
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110073/19/1100731983_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3847d40539402a4ad810168ac879dbfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму реализуется программа, в соответствии с которой в сельской местности и городах с малым населением открываются женские консультации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Крыма, главный врач "Симферопольского клинического родильного дома №1" Дмитрий Беглицэ."На сегодняшний день доступность женской консультации для крымчанок существенно повышается за счет программы открытия новых объектов в сельской местности и городах с малым населением", - сообщил он.По данным Беглицэ, в 2025 году такая консультация была открыта в Красногвардейской центральной районной больнице. В 2026 году началась работа по открытию женских консультаций в Черноморском и Советском районах.Он подчеркнул, что новые женские консультации оснащены всем необходимым оборудованием, благодаря которому диагностические возможности существенно увеличиваются.Беглицэ также напомнил, что каждая здоровая женщина с молодого возраста должна посещать акушера-гинеколога не менее одного раза в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен
крым
черноморский район
советский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110073/19/1100731983_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_cb4df354a9bf6e3a98169a7f1be34cd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, здоровье, общество, минздрав крыма, черноморский район, советский район, новости крыма
В двух районах Крыма откроют женские консультации
В Черноморском и Советском районах Крыма откроют женские консультации
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму реализуется программа, в соответствии с которой в сельской местности и городах с малым населением открываются женские консультации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Крыма, главный врач "Симферопольского клинического родильного дома №1" Дмитрий Беглицэ.
"На сегодняшний день доступность женской консультации для крымчанок существенно повышается за счет программы открытия новых объектов в сельской местности и городах с малым населением", - сообщил он.
По данным Беглицэ, в 2025 году такая консультация была открыта в Красногвардейской центральной районной больнице. В 2026 году началась работа по открытию женских консультаций в Черноморском и Советском районах.
"И это действительно приближает помощь женщинам, которые проживают в этих районах. Для того, чтобы не нужно было ехать в центральные клиники за какими-то дополнительными исследованиями", - отметил специалист минздрава Крыма.
Он подчеркнул, что новые женские консультации оснащены всем необходимым оборудованием, благодаря которому диагностические возможности существенно увеличиваются.
Беглицэ также напомнил, что каждая здоровая женщина с молодого возраста должна посещать акушера-гинеколога не менее одного раза в год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: