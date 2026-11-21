https://crimea.ria.ru/20261121/uproschennaya-registratsiya-po-mestu-zhitelstva-kogda-zarabotaet-v-mfts-1161235212.html

Упрощенная регистрация по месту жительства: когда заработает в МФЦ

Упрощенная регистрация по месту жительства: когда заработает в МФЦ - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Упрощенная регистрация по месту жительства: когда заработает в МФЦ

До конца первого полугодия 2027 года в МФЦ по всей России планируют сделать доступной упрощенную регистрация по месту жительства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T07:31

2026-11-21T07:31

2026-11-21T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. До конца первого полугодия 2027 года в МФЦ по всей России планируют сделать доступной упрощенную регистрация по месту жительства. Об этом сообщили в правительстве РФ."Правительство последовательно улучшает работу МФЦ, чтобы каждый гражданин мог решать важные вопросы в комфортном режиме… Упрощенная регистрация по месту жительства - пилотный проект, который хорошо себя показал, и теперь мы планомерно распространяем эту практику по всей стране", – рассказала зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Ирина Окладникова.В правительстве отметили, что сегодня услуга действует в семи регионах РФ. Она позволяет гражданам поставить штамп о регистрации по месту жительства в отделениях МФЦ, не отдавая паспорт на время оформления. Ранее при личной подаче заявления процедура требовала двух визитов: сначала чтобы подать заявление с паспортом и пакетом документов, затем - чтобы забрать в ведомстве паспорт уже со штампом.До конца первого полугодия 2027 года услугу планируют сделать доступной по всей стране.Регистрация по месту жительства нужна, в частности, чтобы получать меры соцподдержки, устраивать детей в школу или детский сад, оформлять документы воинского учета, регистрироваться как индивидуальный предприниматель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решенииКак оформить загранпаспорт ребенку до 14 летКак в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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