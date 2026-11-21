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Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции
Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T08:05
2026-11-21T08:05
2026-11-21T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также удар пришелся по электроподстанции 110 кВ в Сарнах Ровенской области, которую использовали для подачи электроэнергии предприятиям военной промышленности УкраиныКроме того, в Черном море в районе Одессы уничтожен "сухогруз", который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. В течение минувшей недели ВС РФ нанесли по Украине два массированных и 11 групповых ударовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции
В Днепропетровской области Украины поражена ТЭС