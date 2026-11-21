https://crimea.ria.ru/20261121/udary-po-ukraine-segodnya-razbita-tes-i-elektropodstantsii-1161255293.html

Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции

Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанции

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T08:05

2026-11-21T08:05

2026-11-21T08:05

удары по украине

украина

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

днепропетровская область

ровенская область

одесса

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_2cb3880ce666c788346f6190419c7cd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также удар пришелся по электроподстанции 110 кВ в Сарнах Ровенской области, которую использовали для подачи электроэнергии предприятиям военной промышленности УкраиныКроме того, в Черном море в районе Одессы уничтожен "сухогруз", который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. В течение минувшей недели ВС РФ нанесли по Украине два массированных и 11 групповых ударовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

днепропетровская область

ровенская область

одесса

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепропетровская область, ровенская область, одесса, черное море, энергосистема украины