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Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске
Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске
Восемь человек, включая троих детей, пострадали при утечке хлора в бассейне в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T10:49
2026-11-21T10:49
2026-11-21T10:50
хабаровск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
дети
отравление
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Восемь человек, включая троих детей, пострадали при утечке хлора в бассейне в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровск, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, отравление, новости
Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске
Трое детей и пятеро взрослых пострадали в результате утечки хлора в бассейне в Хабаровске
10:49 21.11.2026 (обновлено: 10:50 21.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Восемь человек, включая троих детей, пострадали при утечке хлора в бассейне в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
"Известно о 8 пострадавших, трое из которых несовершеннолетние. Дети госпитализированы в краевую больницу Пиотровича с состоянием средней тяжести", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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