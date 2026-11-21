https://crimea.ria.ru/20261121/troe-detey-otravilis-khlorom-v-basseyne-v-khabarovske-1161257052.html

Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске

Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Трое детей отравились хлором в бассейне в Хабаровске

Восемь человек, включая троих детей, пострадали при утечке хлора в бассейне в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T10:49

2026-11-21T10:49

2026-11-21T10:50

хабаровск

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

дети

отравление

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Восемь человек, включая троих детей, пострадали при утечке хлора в бассейне в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

хабаровск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, отравление, новости