https://crimea.ria.ru/20261121/tela-13-letney-devochki-i-ee-mamy-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-lnr-posle-udara-1161258515.html

Тела 13-летней девочки и ее мамы извлекли из-под завалов в ЛНР после удара

Тела 13-летней девочки и ее мамы извлекли из-под завалов в ЛНР после удара - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Тела 13-летней девочки и ее мамы извлекли из-под завалов в ЛНР после удара

На месте удара украинских боевиков по жилым домам в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики из-под завалов извлекли тела еще трех погибших, в том числе... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T12:31

2026-11-21T12:31

2026-11-21T12:31

луганск

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

новые регионы россии

происшествия

новости сво

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/14/1161225342_0:535:1440:1345_1920x0_80_0_0_602bd3a5ccf81362c7f8d0ade773ca11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На месте удара украинских боевиков по жилым домам в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики из-под завалов извлекли тела еще трех погибших, в том числе одного ребенка. Число жертв атаки увеличилось до шести. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.ВСУ атаковали поселок Юбилейное в ночь на пятницу. Удар пришелся по жилым домам, в одном из них обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Первоначально сообщалось, что погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Всего в результате варварского удара погибли шесть человек, среди них мама восьмилетней девочки Полины, которую удалось спасти, и двое ее совершеннолетних братьев, добавил глава республики.По его словам, Полину уже эвакуировали в Москву в Институт имени Пирогова. Там девочка будет проходить дальнейшее лечение.Еще пятеро пострадавших получают необходимое лечение амбулаторно и в медицинских учреждениях республики.Пасечник добавил, что всем, чье жилье пострадало, власти помогут с расселением. С семьями погибших и пострадавших работают все профильные службы, в том числе оказывают помощь в подготовке необходимых документов для оформления денежных компенсаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новые регионы россии, происшествия, новости сво, новости