https://crimea.ria.ru/20261121/tak-zhit-nelzya-vozmozhen-li-na-ukraine-novyy-maydan-1161258061.html

"Так жить нельзя": возможен ли на Украине новый майдан

"Так жить нельзя": возможен ли на Украине новый майдан - РИА Новости Крым, 21.11.2026

"Так жить нельзя": возможен ли на Украине новый майдан

Новый майдан на Украине вряд ли возможен в ближайшем будущем в силу ряда причин. Украинское общество, несмотря на все испытываемые трудности из-за действий... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T13:43

2026-11-21T13:43

2026-11-21T13:43

эксклюзивы риа новости крым

украина

евромайдан

политика

мнения

александр шатилов

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/02/08/1134783339_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_891cc9774d39b9955c8e07d45ff5de4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый майдан на Украине вряд ли возможен в ближайшем будущем в силу ряда причин. Украинское общество, несмотря на все испытываемые трудности из-за действий режима Владимира Зеленского, не готово к решительным действиям ради перемен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в годовщину начала событий "евромайдана".По мнению Шатилова, украинское общество пока не готово принять поражение "духа "евромайдана", оно продолжает искать неких лидеров внутри самой "бандеровской элиты, спаянной ненавистью к Российской Федерации".Эксперт считает, что внутренние потрясения на Украине возможны, но лишь тактические, например, смена Зеленского и его окружения на какую-то другую националистически настроенную группировку, что не приведет к каким-то коренным изменениям в стране. Прийти к власти ни то, что пророссийским, но даже просто рационально мыслящим силам на Украине пока невозможно, полагает аналитик.Это обусловлено в том числе и характером действующего режима, который подавляет любое инакомыслие, провел масштабную зачистку не только пророссийского поля, но и даже нейтральных активистов, пояснил Шатилов.Только тогда, когда украинцы почувствуют, что "так жить нельзя", тогда и придет прозрение и появятся возможности для восстановления добрососедских, а в перспективе, может быть, и дружеских отношений с РФ, считает эксперт. Но для этого, по его словам, нужно "нанести киевскому режиму, прежде всего, жесткое экономическое и военно-политическое поражение".Что касается Запада, то с его стороны вряд ли возможны какие-то радикальные шаги в отношении действующего украинского режима, полагает Шатилов. Зеленский может не устраивать администрацию президента США Дональда Трампа. Но, с другой стороны, есть немало проукраинских политиков из Демократической партии США, части Республиканской партии, а также европейского истеблишмента. Это создает определенную систему сдержек и противовесов в западном мире в отношении Украины, пояснил политолог.Госпереворот на УкраинеГоспереворот на Украине, известный под названием "евромайдан", начался 21 ноября 2013 года, после того как кабмин объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа Киев в годовщину "евромайдана" будет праздновать геноцид украинцев – МИД История "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 года

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, евромайдан, политика, мнения, александр шатилов