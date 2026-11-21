Суперсила "Сандала": в Крыму военный фельдшер служит после ампутации
Военный медик из Крыма "Сандал" после ампутации вернулся на службу в свое подразделение
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
- Что вы хотите узнать, Ирина?.. - начинает он диалог, усаживаясь за уличным столиком в кафе, где мы договорились встретиться для интервью.
- О вас хочу узнать. О том, как оказались в зоне СВО, о том, как живете сейчас, когда потеряли ногу. О том, почему, несмотря на травму, продолжаете службу в своем подразделении?.. И как вам удалось найти в себе силы, как справились с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)?..
- Иногда нужно что-то потерять, чтобы что-то приобрести. Я вот ногу потерял, а суперсилу приобрел. Мне теперь почти никогда не холодно. (Смеется). Легкую ветровку на футболку накинул только для того, чтобы люди на меня не косились.
Чуть позже "Сандал" объясняет: раньше он активно занимался спортом, сердце большое, как говорят, бычье, а объем перегоняемой крови теперь меньше, ноги-то нет. От нее всего 16 сантиметров осталось.
Крым с весной и нацисты с минометами
"Что о себе могу рассказать? Военнослужащий Федеральной службы войск Нацгвардии РФ, фельдшер отряда спецназначения. Родом из Ставропольского края. Начинал службу там же. В 2014 году, когда нужно было присоединять Крым, отправился на полуостров. Отсюда же заходил на Херсонское направление, когда началось СВО. Служу в своем отряде и по сей день. Перевез в Крым и семью – жену и дочку", - говорит он, осторожно разливая по чашкам зеленый чай.
- Вы один из "вежливых людей"?
- Не совсем. Хотя можно, наверное, и так сказать. Но в тот период Внутренние войска занимались выявлением террористических ячеек, затаившихся на полуострове, искали схроны в горах, предотвращали возможные теракты.
Военным "Сандал" хотел быть с детства, задолго до того, как получил позывной и оказался на ЛБС, поэтому сразу после медицинского колледжа, в который поступил после школы, пошел на срочную службу. Прослужил один год и подписал контракт. Служит уже 18 лет. Он называет себя патриотом. Признается: "Люблю свою страну, готов защищать ее интересы и достоинство".
"С началом СВО мы работали по населенным пунктам, обрабатывали информацию, о том, где скрываются нацисты, которых забросили к нам в тыл для разведки. Мы выявляли так называемые "блуждающие" минометы – это кортежи из нескольких машин, которые выезжали на точку с 82-мм минометом, чтобы отстреляться и тут же быстро исчезнуть", - рассказывает собеседник.
Когда разговор заходит о местных жителях, он вспоминает, что отношение к себе тогда российские военные встречали разное, но для кого-то они стали последней надеждой на жизнь и спасение.
"Мы остановились в одном из населенных пунктов, там не было ни аптек, ни фельдшерских пунктов. Самая ближайшая больница была километрах в двадцати. Маршрутки не ходили. Людям обращаться было некуда, и они шли к нам, военным. У меня из препаратов в основном только обезболивающие, антигистаминные, от простуды. И все. А ко мне приходили люди, приводили ребенка годовалого: "У нас температура, что нам делать?" А что я могу? Стал заказывать у супруги, у друзей, у родственников, чтобы с тыловой колонны мне присылали препараты", - делится он.
И когда "Сандал" не отдавал последнюю таблетку местным, сослуживцы на него злились, ругались с ним, мол, отдай бабушке, а мы здоровые, у нас ничего не болит. Фельдшер пытался объяснить, что, если вдруг чего, с зубной болью или с "заклинившей" спиной идти на задачу – хуже некуда, что у каждого должна быть своя аптечка. Но парни его не слушали. Отдавали гражданским свои лекарства.
"Одна женщина, у которой гипертоническая болезнь и мерцательная аритмия, жесткие отеки, и которой я достал нужные препараты, носила нам потом клубнику в благодарность. Размером с кулак была та клубника, я такой никогда не видел. Другая пекла нам хлеб. Мы ее просили, давали продукты, бартер был. А если у кого-то был день рождения, она нам торт пекла. Мы ее снабжали мукой, продуктами. Она пекла нам на заказ", - делится собеседник.
- И ели? Не боялись?..
- Ели. Почему-то не боялись. Верили, что ничего дурного она нам сделать не хочет.
- Обычно медиков на фронте называют "Доками", а вы "Сандал". Почему так?..
- Служебный позывной — тоже "Док", так как я медик. Но когда мы выходим работать большой группой и много медиков, то по радиостанции только и слышишь "док", и каждый на связи. Путаница большая происходит. Решил взять себе еще и личный позывной. Есть такой ростовский автор детективов и боевиков Данил Корецкий. У него книга есть "Сандал пахнет порохом". Мне понравилось. Сандал используется как в парфюмерии, так и в медицине. И если позывные — "Пилюля", "Шприц", "Градусник", "Игла" встречаются постоянно, то "Сандалов" нет, и я всегда знаю, что вызывают меня.
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
"Я "Док", я - живой"
Однажды ВСУ ударили по базе росгвардейцев американскими ракетами. В этот момент "Сандал" находился в здании – перебирал лекарства, смотрел, что можно отдать местным в ФАПы и аптеки для бесплатной раздачи болящим, а что нужно заказать для подразделения.
"В то помещение, в котором я находился, прилетел "Хаймерс". Первая ракета прошла, она здание не обрушила. Она, так понимаю, путь прорубала. А вторая ракета зашла, и она уже разорвалась. Здание обрушилось. В пяти метрах от меня ракета рванула. Возможно, мне повезло, что меня плитами придавило, что осколки в меня не прилетели. У меня вот только нога — и все", - рассказывает он.
Одна из шеститонных плит отсекла военному фельдшеру правую ногу.
"Повезло, что остался в сознании, если бы отключился, меня бы не нашли. Просто орал: "Я док, я здесь, я док, я здесь". И все. Вокруг шум, грохот, гам, пацаны орут, все друг друга ищут. И когда делали минутку тишины, чтоб кого-то услышать, в этот момент звал на помощь", - вспоминает он.
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
До своей медицинской сумки, которая лежала совсем рядом, он дотянуться не мог, как, впрочем, и самостоятельно выбраться из-под бетонных плит. Их бойцы при помощи техники поднимали, высвобождая своего "Дока".
"Все случилось вечером. Хотя обычно ночью мы в том здании не находились. Для чего меня Бог оставил, пока не знаю. Прямо такого чего-то грандиозного я еще не совершил. Но из тех, кто тогда был ранен, я единственный выжил", - добавляет он.
Ранение было тяжелым. Боец перенес пять реампутаций.
"Изначально у меня была ампутация взрывная - ниже колена. Но случилась анаэробная инфекция... Меня с того света доставали врачи в московском госпитале. Теперь ампутация высокая. Каждый раз по чуть-чуть ее отрезали. Три недели в реанимации пролежал, в барокамеру меня постоянно катали, чтобы насытить ткани кислородом, чтобы от инфекции избавиться", - делится военный фельдшер.
В госпитальных стенах "Сандал" провел ровно полгода, с 14 октября, со дня ранения, по 14 апреля. И как только врачи его "зашили и разрешили подниматься", он отправился в спортзал.
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
"Все свое время, кроме выходных и праздничных дней, когда спортзал был закрыт, я занимался, чтобы как можно скорее встать на протез, и сделать это максимально легко, потому что я стремился выйти снова на службу, вернуться к своим", - признается он.
Примерно в это же время военный фельдшер начал вести свой мотивационный ТГ-канал "Сандал" пахнет порохом", где рассказывал, как идет восстановление и на своем примере показывал, что не нужно отчаиваться и падать духом, даже тогда, когда потерял часть себя. Характер создается борьбой, а человек формируется препятствиями, убежден военный.
"Не было у меня депрессии вообще. Мало кто верит, но это правда. Психиатр в санатории, в Кисловодске, где я проходил реабилитацию, также заключил, что у меня нет признаков ПТСР. Да, нервозность была. Но из-за того, что я стал менее подвижным, не таким быстрым. Ходить стало тяжелее - баланс есть, но нету статичности. Я злился на самого себя. И ведь это нормально. У любого человека в какой-то мере это есть. У кого-то явно выражено, у кого-то нет", - рассказывает он.
И тут же признается, что очень любит животных, особенно собак, потому что они, в отличие от людей, не ноют и не жалуются, не предают, находят радость в малом. Люди же часто недовольные и безрадостные, хнычут даже тогда, когда боль, травма или неприятность – незначительные. Пальчик ударил, и плачется, говорит "Сандал", вспоминая кого-то из сослуживцев. Ему же раскисать не дают супруга с дочкой.
"Жена мне вообще пенделя дает иной раз. (Смеется). Она меня не видит без ноги. Она считает, что я с ногой. Ходишь ведь, вот и не жалуйся, говорит. Ну я и не жалуюсь. Только, бывает, если люстру надо снять, то прошу ее или дочку придержать стремянку. Опора-то все равно на одну ногу, балансировать сложновато. Занавески вот просит снять уже месяца три, а я все время отлыниваю, по соревнованиям езжу", - делится "Сандал". И добавляет: "Из моего окружения никто не замечает, что я на протезе, забывают об этом. Иной раз командир звонит: "Бегом ко мне". А я ему: "Командир, бегом не могу, но могу быстро-быстро прийти". Все с юмором".
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
Пулевая стрельба – для порядка в мыслях
Однажды "Сандал" оказался в Спортивной школе олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко. А все потому, что командир отряда поручил начальнику по физической подготовке отряда пристроить его в какую-нибудь спортивную секцию.
"Планировал заниматься легкой атлетикой, у меня и беговой протез был. Но по служебной необходимости не получилось попасть на сборы в Москву по легкой атлетике. И тут начальник говорит: "Поехали в споршколу — там стрельба, лук, винтовка, пистолет". Приехали. Я взял пистолет, сделал несколько выстрелов. Тренер увидел потенциал. Теперь и на соревнования езжу, и призовые места занимаю", - говорит он.
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
- Вам этот вид спорта нравится?..
- Честно скажу, если бы я был здоровым, в стрельбу не пошел. По характеру я очень импульсивный человек. Всегда любил по горам бегать. И пулевая стрельба мне поначалу показалась очень скучным делом. Сначала холостить, долго держать, долго целиться. Но сейчас, уже спустя время, все эти действия для меня – это как кружку поднять, сделать глоток чая. Это успокаивает, умиротворяет. Нужно скомпоновать все мысли, сосредоточиться на выстреле. Не думать о том, что вечером нужно приехать домой, повесить гардину или выгулять собаку. Просто проговариваешь в голове: я выхожу в район колебания, я вижу мишень, начинаю давить пальцем на спусковой крючок, потихоньку давлю, делаю выстрел. Мантра получается. Ты видишь только мушку и мишень. И в этот момент нет ничего лишнего.
Спортсмен признается: "Никогда не стреляю в наушниках. Не нравится ощущение будто в вакууме. Мне проще сосредоточиться, когда кто-то рядом со мной орет, дети шумят или кто-то разговаривает".
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
Не так давно "Сандал" вернулся с международных соревнований среди участников боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходили в Улан-Удэ. Там были иранцы, нигерийцы, кенийцы, из Армении спортсмены, из Белоруссии. Своим результатом крымчанин недоволен.
"Я плохо отстрелялся — меня культя подвела, разболелась прямо на рубеже. В финал зашел, но занял шестое место в одном упражнении, во втором — пятое. Обидно, конечно. Но ничего страшного", - говорит он. И вдруг спрашивает: знаете, чему меня научило ранение?..
- Не мерзнуть, - говорю с улыбкой, отхлебывая из чашки уже давно остывший чай.
- И это тоже, да. После ранения я перестал спешить куда-либо. Правда. Не все меня слышат, не все понимают. Но если сегодня у вас что-то не получилось, значит, так должно быть. Но не нужно спешить. Если вы сегодня должны были с кем-то встретиться, а встреча не получилась — не нужно расстраиваться. Когда на соревнованиях меня подвела нога, то я сначала очень расстроился, потому что у меня были все шансы стать победителем. Потом успокоился. Сейчас не получилось - получится завтра, через месяц, через два, если стоит цель. А если нет, то значит, оно и не нужно.
© Из личного архива "Сандала"Военный медик из Крыма "Сандал"
© Из личного архива "Сандала"
Военный медик из Крыма "Сандал"
Когда-то в Чернобаевке (село в Херсонской области – ред.) со мной произошел такой случай: я бежал к машине, нужно было взять экипировку для своих ребят, которые в окопе сидели. Враг вел массированный артобстрел. Я добежал до "санитарки", взял вещи, и ринулся обратно. И вдруг ноги стали ватными, будто в землю вросли. Я остановился. И в этот момент, как в замедленной съемке, передо мной летит огромная крестовина. Вот если бы я не остановился, если бы поспешил, она бы меня убила. Но Господь уберег. Еще тогда я впервые подумал, что спешить не надо. И теперь, после ранения, когда уже и бегать не могу, я в этом все больше и больше убеждаюсь. Быстро действовать – это одно. А спешить – не надо, и тогда все получится.