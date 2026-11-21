https://crimea.ria.ru/20261121/superbakteriya-ubiytsa-rasprostranyaetsya-po-evrope-v-voz-byut-trevogu-1161259174.html

Супербактерия-убийца распространяется по Европе: в ВОЗ бьют тревогу

Супербактерия-убийца распространяется по Европе: в ВОЗ бьют тревогу - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Супербактерия-убийца распространяется по Европе: в ВОЗ бьют тревогу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает высоким риск распространения опасной бактерии Klebsiella pneumoniae, не поддающейся воздействию... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T14:01

2026-11-21T14:01

2026-11-21T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает высоким риск распространения опасной бактерии Klebsiella pneumoniae, не поддающейся воздействию антибиотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ.Об этой инфекции сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Ее разновидности выработали устойчивость почти ко всем существующим антибиотикам. По данным ECDC, от 40% до 70% пациентов с инфекциями, вызванными Klebsiella pneumoniae, умирают.В ВОЗ отметили, что распространение инфекции можно замедлить за счет соблюдения мер инфекционного контроля в больницах, осмотрительного применения антибиотиков и оперативных лабораторных исследований.По словам специалистов организации, главный риск состоит в исчерпании доступных вариантов лечения. В распоряжении медиков могут оставаться лишь немногие антибиотики "последнего резерва" — дорогостоящие препараты, которые есть далеко не в каждой стране. Если первый назначенный антибиотик не помогает, вероятность летального исхода для пациента в стационаре возрастает.В ВОЗ также подчеркнули, что устойчивые инфекции приводят к увеличению сроков госпитализации и росту расходов на лечение. Это делает более рискованными многие методы медицины, включая интенсивную терапию, трансплантацию органов, лечение онкологических заболеваний и уход за новорожденными.Ранее СМИ сообщили, что Украина превратилась в инкубатор для развития супербактерий, устойчивым ко многим распространенным антибиотикам, а иногда и ко всем сразу. Самый опасный из них – упомянутая выше Klebsiella pneumoniae – убивает более 100 тысяч человек в год. По словам специалистов, распространению супербактерий на Украине ведут три фактора: переполненные госпитали, слабая система контроля за распространением инфекций и микродозы антибиотиков — врачи вынуждены экономить запасы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вирусы, воз, европа, общество, здоровье, новости