https://crimea.ria.ru/20261121/sotsialnaya-podderzhka-veteranov-svo-v-krymu-budut-usilena-v-2027-godu-1161172301.html

Социальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году

Социальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Социальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году

Социальная поддержка ветеранов СВО будет усилена в 2027 году. Уверенность в этом в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Государственного Совета... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T19:05

2026-11-21T19:05

2026-11-21T19:05

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виктор аносов

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Социальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году Социальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Социальная поддержка ветеранов СВО будет усилена в 2027 году. Уверенность в этом в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым Виктор Аносов, перечислив основные действующие меры поддержки участников спецоперации.По словам Аносова, в Республике Крым действует большое количество различных мер поддержки ветеранов специальной военной операции, причем некоторые из них стали первыми в стране и послужили примером для других субъектов."Но также мы можем рассматривать и примеры других регионов, которые идут на поддержку наших ветеранов. Поэтому такая работа не заканчивается... Хорошего много не бывает", – сказал Аносов.Он выразил уверенность в том, что в следующем, 2027 году меры соцподдержки ветеранов СВО в Крыму будут усилены."Наши социальные службы, и Министерство труда и соцзащиты, которые в этом плане работают, и Фонд защитников Отечества, и представители ветеранских организаций выйдут с предложениями для рассмотрения очередных мер социальной поддержки. Либо будут увеличения, либо улучшения, либо дополнения. Я больше чем уверен, что на этом не остановятся, и будут еще более расширенно и более наглядно эти меры предоставлены для наших ветеранов", – сказал Аносов.Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВОПри этом предметом гордости Республики Крым и сегодня может быть то, как выстроено в регионе, например, медицинское сопровождение ветеранов СВО, считает Аносов."Есть куда обратиться, пройти обследование, каких-то узких специалистов. И ветеран будет записан, ему дадут сопровождающего работника, проведут, и он без очереди, в ускоренном режиме все пройдет... Плюс медики поликлиник, к которым прикреплен военнослужащий, ветеран, участник специальной операции, обзванивают и предлагают пройти регулярный профосмотр", – поделился Аносов.В этом направлении работает каждое лечебное учреждение, которое занимается вопросами обследования и медицинским сопровождением ветеранов, при постоянной поддержке профильного министерства, Фонда защитников Отечества и Ассоциации ветеранов СВО Крыма, отметил он.Кроме того, ветеранам СВО в Крыму помогают трудоустроиться и получить образование – с льготами в виде приоритетного права при поступлении, помощью в приобретении профессии и открытии собственного бизнеса, сказал глава ассоциации.Также успешно продолжает действовать в республике региональная программа подготовки кадров для работы в органах государственной власти "Герои Крыма", которая отличается от федеральной "Время героев" "привязкой к местности". То есть ориентированностью на специфику региона – экономическую, климатическую, этническую и прочее, рассказал Аносов."Есть общее, чему обучают всех. Это законодательство федеральное и региональное, чтобы было понимание, как готовятся законы, как они применяются на практике, как из федеральных вытекают региональные, как постановления правительства работают на местах и в целом. Но каждый регион специфичен по-своему. Участники программы проходят ряд курсов и прикрепляются к кураторам из правительственных, руководящих и муниципальных систем, которые человеку показывают работу на местах", – рассказал он.Аносов подчеркнул, что те ветераны СВО, которые прошли отбор по итогам тестирования и зачислены в программу "Герои Крыма", но не могут ее пройти по причине того, что продолжили проходить действительную военную службу и находятся в зоне специальной военной операции, смогут вернуться и продолжить учебу и начать гражданскую службу по возвращении."За ними эти места зарезервированы. И как только они возвращаются с фронта, пройдут эту программу и будут направлены на рабочие места, которые им были представлены во время учебы", – заключил Аносов.В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОРанее депутат Государственного Совета РК, военный волонтер Никита Сандалов рассказал о том, как Крым поддерживает военных медиков, творящих чудеса на передовой в одном из военно-полевых госпиталей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны сроки открытия инновационного протезного центра в Крыму "Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу

https://crimea.ria.ru/20261109/v-krymu-esche-70-veteranov-svo-i-ikh-semi--izuchili-osnovy-biznesa-1160894146.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, соцзащита, общество, новости сво, помощь бойцам сво, участники сво, виктор аносов