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Согласно науке: как в Крыму выбирают породы деревьев для восстановления лесов

Согласно науке: как в Крыму выбирают породы деревьев для восстановления лесов - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Согласно науке: как в Крыму выбирают породы деревьев для восстановления лесов

Восстановление леса в Крыму необходимо осуществлять, опираясь на основы лесоводства, выбирая для этой цели подходящие породы деревьев. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T20:55

2026-11-21T20:55

2026-11-21T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Восстановление леса в Крыму необходимо осуществлять, опираясь на основы лесоводства, выбирая для этой цели подходящие породы деревьев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.Он также подчеркнул, что каждый грамотный лесовод руководствуется в своей работе, при выборе посадочного материала, определенными нормативами и лесоустроительными документами. Очень важно в этом процессе также учитывать именно природные факторы - климат и почвенно-гидрологических условия, подчеркнул Салтыков.Азбукой лесовода также необходимо руководствоваться и при уходе за молодыми растениями, дополнил гость студии."Это тоже типовая схема, которая прописана, ее очень хорошо знают сециалисты Крыма. Сразу же после посадки, в зависимости от того, какой это был посадочный материал, сколько ему лет, открытая корневая система или закрытая, идет уход за лесной культурой", - пояснил он.Заведующий кафедрой Агроакадемии КФУ поделился, что после посадки саженца осуществляется такая система уходов, которая позволяет снять вопросы конкуренции с представителей напочвенного покрова или любой другой растительности, которая может в той или иной степени повлиять на успешный рост культуры.Также, по его информации, существует система дополнений ухода на второй-третий год, чтобы поддержать и удержать густоту насаждений."После того, как произойдет смыкание крон, культура переводится в совершенно другое состояние - покрытой площади или леса. Тут уже вступает в силу другая система уходов, которая направлена на выращивание высокопродуктивных устойчивых насаждений. На этом этапе также нужны специальные знания для адаптации в природу конкретного хозяйства, конкретного лесного насаждения", - констатировал ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новомуТри саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, леса крыма, экология, мнения, кфу (крымский федеральный университет)