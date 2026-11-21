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Следком возбудил дело после взрыва газа во Владикавказе
Следком возбудил дело после взрыва газа во Владикавказе - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Следком возбудил дело после взрыва газа во Владикавказе
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате происшествия в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T16:56
2026-11-21T16:56
2026-11-21T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате происшествия в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии.В субботу во Владикавказе на улице Курсантов Кировцев в многоквартирном доме на 6-м этаже произошел хлопок. Два человека погибли, также есть пострадавшие.Как уточнили в ведомстве, в доме произошла утечка газа с последующим воспламенением.СК подтвердил гибель двух человек в результате происшествия. Точное количество пострадавших устанавливается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владикавказ, новости, газ, взрыв, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), северная осетия
Следком возбудил дело после взрыва газа во Владикавказе
СК возбудил дело после гибели людей при взрыве газа во Владикавказе
16:56 21.11.2026 (обновлено: 16:59 21.11.2026)