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Севастополь переходит на график подачи электричества "3 через 3" часа
Севастополь переходит на график подачи электричества "3 через 3" часа - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Севастополь переходит на график подачи электричества "3 через 3" часа
В Севастополе в субботу, 21 ноября, применяется график подачи электроэнергии "3 через 3" часа по четырем очередям. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T09:46
2026-11-21T09:46
2026-11-21T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 21 ноября, применяется график подачи электроэнергии "3 через 3" часа по четырем очередям. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, добавили в "Севастопольэнерго".В Республике Крым в субботу введены ограничения режима потребления электрической мощности, сообщило ранее предприятие "Крымэнерго".В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов. К утру электричества нет частично в Белогорске, Раздольненском, Сакском, Советском, Кировском и Первомайском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь переходит на график подачи электричества "3 через 3" часа
В Севастополе в субботу введен график подачи электроэнергии "3 через 3" часа