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Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха

Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха

В Севастополе военные отражают вражескую атаку, сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. Вечером в субботу в городе была объявлена воздушная тревога. Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Жителей и гостей города просят покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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