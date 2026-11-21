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Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха
Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха
В Севастополе военные отражают вражескую атаку, сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T22:03
2026-11-21T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. Вечером в субботу в городе была объявлена воздушная тревога. Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Жителей и гостей города просят покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха
Севастополь отражает атаку ВСУ с воздуха
22:03 21.11.2026 (обновлено: 22:07 21.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Вечером в субботу в городе была объявлена воздушная тревога.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации сбито 3 БПЛА в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Жителей и гостей города просят покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.
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