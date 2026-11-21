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Садоводы Севастополя собрали 1200 тонн яблок
Садоводы Севастополя собрали 1200 тонн яблок - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Садоводы Севастополя собрали 1200 тонн яблок
В садах Севастополя завершается уборка яблок, урожай в этом году составил около 1200 тонн. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T14:27
2026-11-21T14:27
2026-11-21T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В садах Севастополя завершается уборка яблок, урожай в этом году составил около 1200 тонн. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, в 2016 года при участии государства садоводы заложили 258 гектаров новых насаждений. Общая площадь яблоневых садов в регионе сейчас составляет 80,5 гектаров, а средняя урожайность достигла почти 160 центнеров с гектара.Сады оснащены современными системами капельного полива, которые одновременно увлажняют почву и вносят необходимые удобрения, отметил Развожаев.В этом году власти выделили на поддержку садоводства в Севастополе почти 14 миллионов рублей. Эти средства предприятия направляют не только на закладку садов, но и на переработку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственная безопасность гарантирована: в Крыму рассказали о посевной Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в Крыму Сколько винограда соберут в Крыму
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, урожай, урожай в крыму, сельское хозяйство, фрукты
Садоводы Севастополя собрали 1200 тонн яблок
В Севастополе садоводческие предприятия собрали в этом году 1200 тонн яблок
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В садах Севастополя завершается уборка яблок, урожай в этом году составил около 1200 тонн. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Садоводческие предприятия Севастополя завершают сезон сбора урожая: с 80 гектаров аграрии собрали почти 1 200 тонн яблок. Свежие местные фрукты доступны на городских рынках и ярмарках", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, в 2016 года при участии государства садоводы заложили 258 гектаров новых насаждений. Общая площадь яблоневых садов в регионе сейчас составляет 80,5 гектаров, а средняя урожайность достигла почти 160 центнеров с гектара.
Сады оснащены современными системами капельного полива, которые одновременно увлажняют почву и вносят необходимые удобрения, отметил Развожаев.
В этом году власти выделили на поддержку садоводства в Севастополе почти 14 миллионов рублей. Эти средства предприятия направляют не только на закладку садов, но и на переработку.
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