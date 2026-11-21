https://crimea.ria.ru/20261121/rossiyskikh-yakhtsmenov-vernuli-na-mezhdunarodnye-turniry-s-flagom-i-gimnom-1161256467.html

Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном

Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном

Международная федерация парусного спорта сняла ограничения с российских яхтсменов на выступления в рамках международных турниров под национальным флагом и... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T10:14

2026-11-21T10:14

2026-11-21T10:14

михаил дегтярев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Международная федерация парусного спорта сняла ограничения с российских яхтсменов на выступления в рамках международных турниров под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.По словам министра, новые правила вступают в силу немедленно.Ранее Дегтярев сообщил, что в настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном, 31 федерация допускает юниоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение ДегтяревуРоссиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, спорт, соревнования, новости, россия