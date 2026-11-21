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Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном
Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном
Международная федерация парусного спорта сняла ограничения с российских яхтсменов на выступления в рамках международных турниров под национальным флагом и... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T10:14
2026-11-21T10:14
2026-11-21T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Международная федерация парусного спорта сняла ограничения с российских яхтсменов на выступления в рамках международных турниров под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.По словам министра, новые правила вступают в силу немедленно.Ранее Дегтярев сообщил, что в настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном, 31 федерация допускает юниоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение ДегтяревуРоссиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола
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михаил дегтярев, спорт, соревнования, новости, россия
Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном
Российские яхтсмены допущены к международным соревнованиям с флагом и гимном