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Режим ЧС введет во Владикавказе после взрыва газа
Режим ЧС введет во Владикавказе после взрыва газа - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Режим ЧС введет во Владикавказе после взрыва газа
Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после гибели людей в результате взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T18:32
2026-11-21T18:32
2026-11-21T18:32
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взрыв газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после гибели людей в результате взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.В субботу во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев в многоквартирном доме на 6-м этаже произошел хлопок. Два человека погибли, двое пострадали. По данным Следственного комитета РФ, в доме произошла утечка газа с последующим воспламенением. Возбуждено уголовное дело.Один из двух пострадавших находится в больнице, его состояние стабильно тяжелое. Второму помощь оказали на месте, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, северная осетия, владикавказ, сергей меняйло, газ, взрыв, взрыв газа
Режим ЧС введет во Владикавказе после взрыва газа
Во Владикавказе введен режим ЧС муниципального характера после взрыва газа и гибели людей