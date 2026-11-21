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Пять беспилотников сбили над Севастополем
Пять беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Пять беспилотников сбили над Севастополем
Над Севастополем за прошедшие сутки уничтожены пять вражеских беспилотников, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T09:52
2026-11-21T09:52
2026-11-21T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Над Севастополем за прошедшие сутки уничтожены пять вражеских беспилотников, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на субботу силы ПВО сбили над Крымом и другими регионами России, а также Черным морем 275 украинских дронов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Пять беспилотников сбили над Севастополем
Над Севастополем сбили пять беспилотников
09:52 21.11.2026 (обновлено: 09:56 21.11.2026)