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Пять беспилотников сбили над Севастополем

Пять беспилотников сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Пять беспилотников сбили над Севастополем

Над Севастополем за прошедшие сутки уничтожены пять вражеских беспилотников, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T09:52

2026-11-21T09:52

2026-11-21T09:56

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Над Севастополем за прошедшие сутки уничтожены пять вражеских беспилотников, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на субботу силы ПВО сбили над Крымом и другими регионами России, а также Черным морем 275 украинских дронов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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