https://crimea.ria.ru/20261121/proverka-gazovogo-kotla---chto-vazhno-1160939421.html
Проверка газового котла - что важно
Проверка газового котла - что важно - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Проверка газового котла - что важно
В период холодов, помимо централизованного отопления, дома крымчан согревают газовые котлы и колонки и их безопасная эксплуатация должна быть основана на... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T20:48
2026-11-21T20:48
2026-11-21T20:48
газоснабжение
газ
совет эксперта
крымгазсети
безопасность
жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В период холодов, помимо централизованного отопления, дома крымчан согревают газовые котлы и колонки и их безопасная эксплуатация должна быть основана на ежегодной проверке специалистами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил старший мастер службы внутридомовых систем газоснабжения Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия "Крымгазсети" Владимир Майданевич.Перед началом отопительного сезона все газовые котлы в обязательном порядке на дому осматривают техники газовой службы."За семь календарных дней до проверки мы развешиваем объявления на всех домовладениях, на многоквартирных домах, добавляем к этому также SMS-информирование и проводим техническое обслуживание", – напомнил старший мастер газовой службы.Если специалист проходит по дому и кого-то дома нет, то эти люди самостоятельно могут зайти на сайт ГУП РК "Крымгазсети", найти номер диспетчера внутридомовой службы, позвонить и оставить заявку на любой удобный им день.Особенного внимания требует газовое оборудование в Крыму при перебоях с электроснабжением, обратил внимание он."Если у вас навесной газовый котел, то он подключается к электричеству. Для него нужно докупить стабилизатор – он защищает от перегрузок и скачков напряжения, которые могут быть в сети, не только больше 220 ватт, но и ниже. Он обезопасит плату и все электронное, что есть в газовом котле", – посоветовал специалист.Неисправности в газовом котле, добавил он, также могут возникнуть не только по причине скачков напряжения, но и из-за долгой, и порой неправильной его эксплуатации без проверок и технического обслуживания."В котле может забиться теплообменник. Допустим, вы подходите к батарее, она не греет, добавляете еще тепла, но эффекта нет – сажей мог забиться теплообменник, и он не может нормально прогревать батареи. Может какой-то лишний шум исходить от котла – что-то могло произойти с насосом, могло что-то с платой произойти. Он может включаться, выключаться, постоянно перезапускаться, поэтому мы стараемся производить ежегодно обслуживание газового оборудования", – разъяснил гость эфира.При правильной эксплуатации с ежегодными техосмотрами газовый котел может прослужить владельцу более десяти лет, подчеркнул Владимир Майданевич, а если техосмотра не делать, то поломка котла повлечет за собой потерю тепла в доме и замену оборудования, подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как обогреть дом без отопления и света – советы экспертаНеисправный котел стал причиной гибели семьи в КрымуКрымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
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газоснабжение, газ, совет эксперта, крымгазсети, безопасность, жкх, жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
В период холодов, помимо централизованного отопления, дома крымчан согревают газовые котлы и колонки и их безопасная эксплуатация должна быть основана на ежегодной проверке специалистами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
напомнил старший мастер службы внутридомовых систем газоснабжения Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия "Крымгазсети" Владимир Майданевич.
"Один раз в год необходимо вызывать специалиста, чтобы он разобрал котел, полностью прочистил горелку, проверил автоматику безопасности, проверил все датчики, чтобы все было исправно, проверил на всех режимах работы", – сказал специалист.
Перед началом отопительного сезона все газовые котлы в обязательном порядке на дому осматривают техники газовой службы.
"За семь календарных дней до проверки мы развешиваем объявления на всех домовладениях, на многоквартирных домах, добавляем к этому также SMS-информирование и проводим техническое обслуживание", – напомнил старший мастер газовой службы.
Если специалист проходит по дому и кого-то дома нет, то эти люди самостоятельно могут зайти на сайт ГУП РК "Крымгазсети", найти номер диспетчера внутридомовой службы, позвонить и оставить заявку на любой удобный им день.
"Наш специалист придет, все работы выполнит, обслужит плиту, колонку, котел, все газовое оборудование, проверит, чтобы не было утечек газа, расскажет, как безопасно пользоваться", – заверил собеседник.
Особенного внимания требует газовое оборудование в Крыму при перебоях с электроснабжением, обратил внимание он.
"Если у вас навесной газовый котел, то он подключается к электричеству. Для него нужно докупить стабилизатор – он защищает от перегрузок и скачков напряжения, которые могут быть в сети, не только больше 220 ватт, но и ниже. Он обезопасит плату и все электронное, что есть в газовом котле", – посоветовал специалист.
Неисправности в газовом котле, добавил он, также могут возникнуть не только по причине скачков напряжения, но и из-за долгой, и порой неправильной его эксплуатации без проверок и технического обслуживания.
"В котле может забиться теплообменник. Допустим, вы подходите к батарее, она не греет, добавляете еще тепла, но эффекта нет – сажей мог забиться теплообменник, и он не может нормально прогревать батареи. Может какой-то лишний шум исходить от котла – что-то могло произойти с насосом, могло что-то с платой произойти. Он может включаться, выключаться, постоянно перезапускаться, поэтому мы стараемся производить ежегодно обслуживание газового оборудования", – разъяснил гость эфира.
При правильной эксплуатации с ежегодными техосмотрами газовый котел может прослужить владельцу более десяти лет, подчеркнул Владимир Майданевич, а если техосмотра не делать, то поломка котла повлечет за собой потерю тепла в доме и замену оборудования, подытожил эксперт.
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