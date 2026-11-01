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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу в Крыму в ночные часы без существенных осадков, в дневные местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T00:01

2026-11-21T00:01

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симферополь

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму в ночные часы без существенных осадков, в дневные местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +11, днем от +13 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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