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Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу в Крыму в ночные часы без существенных осадков, в дневные местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T00:01
2026-11-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму в ночные часы без существенных осадков, в дневные местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +11, днем от +13 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму в ночные часы без существенных осадков, в дневные местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. В субботу температура воздуха ночью +6…+11, в горах +2…+5; днем +13…+16, в горах +8…+12", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +11, днем от +13 до +16 градусов.
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