https://crimea.ria.ru/20261121/podrostok-pogib-posle-padeniya-v-shakhtu-s-vysoty-22-etazha-v-tyumeni-1161264826.html
Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени
Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени
СК расследует уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, погибшего в Тюмени после падения в вентиляционную шахту одного из домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T16:15
2026-11-21T16:15
2026-11-21T16:15
тюмень
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653572_0:122:1063:720_1920x0_80_0_0_d2ae6543b1eba7be7f3a884aded131ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. СК расследует уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, погибшего в Тюмени после падения в вентиляционную шахту одного из домов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.Подростка доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 20 ноября."В настоящее время следователи регионального следственного управления СК РФ продолжают работу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.Как сообщает РИА Новости, погибший был одним из сильнейших воркаутеров России.17 ноября стало известно о гибели в Москве 15-летнего подростка после падения в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тюмень
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653572_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f2e8ee1647aa7971efda978ef0127ab0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени
В Тюмени 16-летний подросток погиб после падения в вентиляционную шахту с высоты 22 этажа
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. СК расследует уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, погибшего в Тюмени после падения в вентиляционную шахту одного из домов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
"По версии следствия, 14 ноября 2026 года в городе Тюмени в вентиляционную шахту одного из домов упал 16-летний подросток, прибывший из города Челябинска к другу. По предварительным данным, несовершеннолетний сорвался в вентиляционную шахту с высоты 22-го этажа", - говорится в сообщении.
Подростка доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 20 ноября.
"В настоящее время следователи регионального следственного управления СК РФ продолжают работу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, погибший был одним из сильнейших воркаутеров России.
17 ноября стало известно
о гибели в Москве 15-летнего подростка после падения в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.