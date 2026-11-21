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Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени

Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Подросток погиб после падения в шахту с высоты 22 этажа в Тюмени

СК расследует уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, погибшего в Тюмени после падения в вентиляционную шахту одного из домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T16:15

2026-11-21T16:15

2026-11-21T16:15

тюмень

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. СК расследует уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, погибшего в Тюмени после падения в вентиляционную шахту одного из домов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.Подростка доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 20 ноября."В настоящее время следователи регионального следственного управления СК РФ продолжают работу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.Как сообщает РИА Новости, погибший был одним из сильнейших воркаутеров России.17 ноября стало известно о гибели в Москве 15-летнего подростка после падения в вентиляционную шахту с высоты 65-го этажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тюмень

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)