https://crimea.ria.ru/20261121/pervyy-boy-russkogo-fregata-s-turetskimi-korablyami--infografika-1151065771.html

Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика

Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика

В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T17:46

2026-11-21T17:46

2026-11-21T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из Севастополя в Сухум-Кале. В двенадцати милях от берега в районе Пицунды он обнаружил отряд из трех кораблей и вступил с ними в бой.Бой длился шесть часов. На борту фрегата "Флора" было 44 пушки, турецкие корабли имели на вооружении около 60. Почти 430 ядер русское судно выпустило по противнику, а один турецкий пароход был поврежден и взят на буксир.Об этом историческом бое – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, история, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика