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Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию
Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию
Десять медалей завоевали севастопольские спортсмены на Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Десять медалей завоевали севастопольские спортсмены на Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Константин Дорофеев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем, и серебро на дистанции 50 метров брассом.Карина Болдырева взяла четыре золота: 100 и 200 метров вольным стилем, 50 метров брасс и 150 метров комплексное плавание, и две бронзы — 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.У Эскендера Мустафаева — бронза на дистанции 50 метров вольным стилем. Также бронзовую медаль завоевал Владимир Мозуль – 100 метров на спине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, спорт, плавание
Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию
Севастопольские спортсмены с инвалидностью завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Десять медалей завоевали севастопольские спортсмены на Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Соревнования проходили в городе Раменское Московской области, на старт вышли более 190 спортсменов из 39 регионов страны. Севастопольские пловцы — воспитанники Центра "Инваспорт" достойно представили наш город-герой", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Константин Дорофеев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем, и серебро на дистанции 50 метров брассом.
Карина Болдырева взяла четыре золота: 100 и 200 метров вольным стилем, 50 метров брасс и 150 метров комплексное плавание, и две бронзы — 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.
У Эскендера Мустафаева — бронза на дистанции 50 метров вольным стилем. Также бронзовую медаль завоевал Владимир Мозуль – 100 метров на спине.
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