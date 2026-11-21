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Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию

Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Параспортсмены Севастополя завоевали 10 медалей на Кубке РФ по плаванию

Десять медалей завоевали севастопольские спортсмены на Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T20:13

2026-11-21T20:13

2026-11-21T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Десять медалей завоевали севастопольские спортсмены на Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Константин Дорофеев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем, и серебро на дистанции 50 метров брассом.Карина Болдырева взяла четыре золота: 100 и 200 метров вольным стилем, 50 метров брасс и 150 метров комплексное плавание, и две бронзы — 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.У Эскендера Мустафаева — бронза на дистанции 50 метров вольным стилем. Также бронзовую медаль завоевал Владимир Мозуль – 100 метров на спине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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