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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Угроза атаки украинских беспилотников миновала, людям разрешили покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T22:44
2026-11-21T22:44
2026-11-21T22:49
севастополь
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Угроза атаки украинских беспилотников миновала, людям разрешили покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в субботу включали в 11:20. Опасность сохранялась 9 минут. Затем - в 21.10.Морской пассажирский транспорт возобновил работу.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:44 21.11.2026 (обновлено: 22:49 21.11.2026)