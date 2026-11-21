https://crimea.ria.ru/20261121/obrushenie-podpornoy-steny-i-dorogi-v-yalte--kogda-zakonchat-raschistku-doma-1161262203.html

Обрушение подпорной стены и дороги в Ялте – когда закончат расчистку дома

Обрушение подпорной стены и дороги в Ялте – когда закончат расчистку дома - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Обрушение подпорной стены и дороги в Ялте – когда закончат расчистку дома

В субботу в Ялте планируют завершить работу по расчистке жилого дома после обрушения на него части подпорной стены и дороги. После этого жилое строение... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T14:48

2026-11-21T14:48

2026-11-21T14:49

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подпорные стены в крыму

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светлана шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Ялте планируют завершить работу по расчистке жилого дома после обрушения на него части подпорной стены и дороги. После этого жилое строение обследуют специалисты. Об этом сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко.В пятницу в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, прокуратура начала проверку. Инцидент произошел из-за сильных осадков. В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена.В субботу специалисты "Зеленстроя" и "ДЭУ" продолжают расчищать территорию от завалов. В работах задействовано три единицы техники городских служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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