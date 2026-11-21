Обрушение подпорной стены и дороги в Ялте – когда закончат расчистку дома
В Ялте обследуют жилой дом после падения на него подпорной стены и части дороги
14:48 21.11.2026 (обновлено: 14:49 21.11.2026)
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте расчищают жилой дом после падения подпорной стены и части дороги
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Ялте планируют завершить работу по расчистке жилого дома после обрушения на него части подпорной стены и дороги. После этого жилое строение обследуют специалисты. Об этом сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте расчищают жилой дом после падения подпорной стены и части дороги
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте расчищают жилой дом после падения подпорной стены и части дороги
В пятницу в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, прокуратура начала проверку. Инцидент произошел из-за сильных осадков. В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена.
В субботу специалисты "Зеленстроя" и "ДЭУ" продолжают расчищать территорию от завалов. В работах задействовано три единицы техники городских служб.
"Расчистку территории завершаем сегодня. Будем проводить технологическое обследование с привлечением подрядчика", - написала Шевченко в МАКС.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте расчищают жилой дом после падения подпорной стены и части дороги
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте расчищают жилой дом после падения подпорной стены и части дороги