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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T12:46

2026-11-21T12:46

2026-11-21T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили порядка 1185 боевиков, а также свыше 100 единиц различной военной техники и более 460 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах семи населенных пунктов Харьковской и Сумской областей и города Сумы. Противник потерял до 260 боевиков, две боевые бронемашины, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы, а также станцию радиоэлектронной разведки.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 200 военных, бронемашина, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Киевский режим лишился до 165 солдат и офицеров, пяти боевых бронемашин, 32 автомобилей и артиллерийского орудия.Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли порядка 205 военнослужащих и восемь автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 20 военных ВСУ и 13 автомобилей в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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