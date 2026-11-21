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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T12:46
2026-11-21T12:46
2026-11-21T12:46
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили порядка 1185 боевиков, а также свыше 100 единиц различной военной техники и более 460 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах семи населенных пунктов Харьковской и Сумской областей и города Сумы. Противник потерял до 260 боевиков, две боевые бронемашины, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы, а также станцию радиоэлектронной разведки.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 200 военных, бронемашина, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Киевский режим лишился до 165 солдат и офицеров, пяти боевых бронемашин, 32 автомобилей и артиллерийского орудия.Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли порядка 205 военнослужащих и восемь автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 20 военных ВСУ и 13 автомобилей в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
Новости СВО: группировка "Центр" продолжает активное наступление
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили порядка 1185 боевиков, а также свыше 100 единиц различной военной техники и более 460 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах семи населенных пунктов Харьковской и Сумской областей и города Сумы. Противник потерял до 260 боевиков, две боевые бронемашины, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы, а также станцию радиоэлектронной разведки.
Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 200 военных, бронемашина, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Киевский режим лишился до 165 солдат и офицеров, пяти боевых бронемашин, 32 автомобилей и артиллерийского орудия.
Подразделения "Центра" продолжали активное наступление. Украинские формирования разбиты в районах девяти населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили 335 боевиков, девять боевых бронемашин, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли порядка 205 военнослужащих и восемь автомобилей.
Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 20 военных ВСУ и 13 автомобилей в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
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