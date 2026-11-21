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Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября
В Крыму всю ночь действовал режим беспилотной опасности. В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали дважды. Утром военные проводят учения по борьбе с... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T07:53
2026-11-21T07:53
2026-11-21T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действовал режим беспилотной опасности. В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали дважды. Утром военные проводят учения по борьбе с диверсантами.Угрозу атаки беспилотников на полуострове объявили в 23:08 в пятницу. Опасность сняли только к пяти утра субботы, информирует Главное управление МЧС России по Крыму.В Севастополе воздушную тревогу объявляли в 0114 и в 6:42. Утром военные проводят тренировки по уничтожению сил диверсантов в районе Северного и Южного молов. По данным губернатора Михаила Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В городе будут слышны неоднократные взрывы.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября