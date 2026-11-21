https://crimea.ria.ru/20261121/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-21-noyabrya-1161254904.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 21 ноября

В Крыму всю ночь действовал режим беспилотной опасности. В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали дважды. Утром военные проводят учения по борьбе с... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T07:53

2026-11-21T07:53

2026-11-21T07:53

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

воздушная тревога в севастополе

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

гу мчс рф по республике крым

михаил развожаев

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111543/09/1115430919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efa391788a6ddc25e2b82d1e5c78bf48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действовал режим беспилотной опасности. В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали дважды. Утром военные проводят учения по борьбе с диверсантами.Угрозу атаки беспилотников на полуострове объявили в 23:08 в пятницу. Опасность сняли только к пяти утра субботы, информирует Главное управление МЧС России по Крыму.В Севастополе воздушную тревогу объявляли в 0114 и в 6:42. Утром военные проводят тренировки по уничтожению сил диверсантов в районе Северного и Южного молов. По данным губернатора Михаила Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В городе будут слышны неоднократные взрывы.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, михаил развожаев