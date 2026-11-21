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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Над Крымом отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны в течение дня в субботу сбили 47 украинских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T20:59
2026-11-21T20:59
2026-11-21T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение дня в субботу сбили 47 украинских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Крыма, Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской и Курской областей.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за прошедшие сутки над городом уничтожены пять БПЛА.В ночь на субботу средства ПВО сбили над Крымом и другими регионами России 275 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом и еще пятью регионами РФ сбили 47 украинских беспилотников