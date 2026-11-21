https://crimea.ria.ru/20261121/nad-krymom-otrabotala-pvo-1161268435.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Над Крымом отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны в течение дня в субботу сбили 47 украинских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T20:59

2026-11-21T20:59

2026-11-21T20:59

министерство обороны рф

новости

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1e/1158940782_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_66ca31ab7aa5ad51996aa68e20eb5339.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение дня в субботу сбили 47 украинских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Крыма, Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской и Курской областей.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за прошедшие сутки над городом уничтожены пять БПЛА.В ночь на субботу средства ПВО сбили над Крымом и другими регионами России 275 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым