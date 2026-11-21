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На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ
На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2026
На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ
Российские военные в субботу в течение дня нанесли удары по электроподстанции в Виннице и судну с грузом для ВСУ в Черном море в районе Одессы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T18:41
2026-11-21T18:41
2026-11-21T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в субботу в течение дня нанесли удары по электроподстанции в Виннице и судну с грузом для ВСУ в Черном море в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в акватории Черного моря южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине. Поражены Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины, электроподстанция 110 кВ в Сарнах Ровенской области, а также судно с грузом для ВСУ под Одессой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ
Российские военные ударили по электроподстанции в Виннице и сухогрузу в районе Одессы