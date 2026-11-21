https://crimea.ria.ru/20261121/na-ukraine-razbity-elektropodstantsiya-i-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-1161267165.html

На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ

На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2026

На Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ

Российские военные в субботу в течение дня нанесли удары по электроподстанции в Виннице и судну с грузом для ВСУ в Черном море в районе Одессы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T18:41

2026-11-21T18:41

2026-11-21T18:41

украина

удары по украине

новости

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1b/1158015700_0:35:1200:710_1920x0_80_0_0_06284a91a327bc9e67b001eaab94b851.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в субботу в течение дня нанесли удары по электроподстанции в Виннице и судну с грузом для ВСУ в Черном море в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в акватории Черного моря южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине. Поражены Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины, электроподстанция 110 кВ в Сарнах Ровенской области, а также судно с грузом для ВСУ под Одессой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии