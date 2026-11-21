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На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ
На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2026
На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ
Российские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T12:22
2026-11-21T12:22
2026-11-21T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за прошедшие сутки.Кроме того, под удар российских военных попали объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, вооруженные силы россии
На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ
ВС России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных ВСУшников с иностранцами
12:22 21.11.2026 (обновлено: 12:28 21.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за прошедшие сутки.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение… месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных", - говорится в сообщении.
Кроме того, под удар российских военных попали объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
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