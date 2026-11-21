https://crimea.ria.ru/20261121/na-ukraine-nanesen-udar-po-mestu-soveschaniya-vysokopostavlennykh-voennykh-vsu-1161258358.html

На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ

На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2026

На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ

Российские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T12:22

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2026-11-21T12:28

министерство обороны рф

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за прошедшие сутки.Кроме того, под удар российских военных попали объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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