Лантратова направит обращение в ООН из-за гибели людей в ЛНР
Лантратова направит обращение в ООН из-за удара боевиков по жилым домам в ЛНР
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКСНа месте атаки ВСУ по жилому дому в поселке Юбилейное в ЛНР
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение в ООН с требованием публично осудить удар ВСУ по жилым домам в поселке юбилейное Луганской Народной Республики, в результате которого погибли шестеро мирных граждан. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в МАКС.
ВСУ атаковали поселок Юбилейное в ночь на пятницу. Удар пришелся по жилым домам, в одном из них обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Первоначально сообщалось, что погибли три человека, еще шестеро получили ранения. В Субботу из-под завалов извлекли тела еще трех погибших, в том числе 13-летней девочки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
"Готовим обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и будем добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима против мирных граждан", - сообщила Лантратова.
Она добавила, что на месте трагедии работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Вместе с региональными властями она решает вопросы размещения людей и оформления положенных выплат.
"Мы на связи, подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо. Обязательно направим гуманитарную помощь для пострадавших", - добавила омбудсмен РФ.