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Лантратова направит обращение в ООН из-за гибели людей в ЛНР

Лантратова направит обращение в ООН из-за гибели людей в ЛНР - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Лантратова направит обращение в ООН из-за гибели людей в ЛНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение в ООН с требованием публично осудить удар ВСУ по жилым домам в поселке юбилейное... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T15:01

2026-11-21T15:01

2026-11-21T15:01

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение в ООН с требованием публично осудить удар ВСУ по жилым домам в поселке юбилейное Луганской Народной Республики, в результате которого погибли шестеро мирных граждан. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в МАКС.ВСУ атаковали поселок Юбилейное в ночь на пятницу. Удар пришелся по жилым домам, в одном из них обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Первоначально сообщалось, что погибли три человека, еще шестеро получили ранения. В Субботу из-под завалов извлекли тела еще трех погибших, в том числе 13-летней девочки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Она добавила, что на месте трагедии работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Вместе с региональными властями она решает вопросы размещения людей и оформления положенных выплат."Мы на связи, подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо. Обязательно направим гуманитарную помощь для пострадавших", - добавила омбудсмен РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), атаки всу, новые регионы россии, происшествия, яна лантратова, оон, новости сво, новости