https://crimea.ria.ru/20261121/krymskiy-most-i-ataka-na-sukhogruz-rf-v-finskom-zalive-glavnoe-za-den-1161266470.html

Крымский мост и атака на сухогруз РФ в Финском заливе: главное за день

Крымский мост и атака на сухогруз РФ в Финском заливе: главное за день - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Крымский мост и атака на сухогруз РФ в Финском заливе: главное за день

Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Беспилотники атаковали российский сухогруз в Финском заливе. Число погибших при ударе по... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T21:33

2026-11-21T21:33

2026-11-21T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Беспилотники атаковали российский сухогруз в Финском заливе. Число погибших при ударе по жилым домам в Юбилейном ЛНР увеличилось до шести. Российские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных ВСУшников с иностранцами. Два человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке во Владикавказе. Российских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Движение поездов по Крымскому мостуЖелезнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме, сообщил зампредседателя правительства России Андрей Никитин.По его словам, Поезда через Крымский мост курсируют штатноДвижение поездов по Крымскому мосту было приостановлено в ночь на 19 ноября, после того, как транспортный переход подвергся новому удару со стороны ВСУ. Позднее в тот же день железнодорожное сообщение было возобновлено по одному из двух путей после завершения ремонтных работ.Атака на российский сухогруз в Финском заливеВ субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, проводится эвакуация экипажа.Позже Дрозденко проинформировал, что к сухогрузу подошло российское спасательное судно. По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.Последствия удара по жилым домам в ЛНРНа месте удара украинских боевиков по жилым домам в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики из-под завалов извлекли тела еще трех погибших, в том числе 13-летней девочки. Число жертв атаки увеличилось до шести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке обращения в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с этой атакой. Россия намерена добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима против мирных граждан, подчеркнула она.Удар по месту совещания ВСУшников и иностранцевРоссийские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли серию мощных ударов по объектам энергетики на Украине. Поражены Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины, электроподстанция 110 кВ в Сарнах Ровенской области, а также судно с грузом для ВСУ под Одессой.Взрыв во ВладикавказеВ субботу во Владикавказе на улице Курсантов Кировцев в многоквартирном доме на 6-м этаже произошел хлопок. Два человека погибли, также есть пострадавшие.По данным Следственного комитета РФ, в доме произошла утечка газа с последующим воспламенением.Возбуждено уголовное дело.Снятие санкций с российских яхтсменовМеждународная федерация парусного спорта сняла ограничения с российских яхтсменов на выступления в рамках международных турниров под национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.Также российские яхтсмены получили возможность командных выступлений.По словам министра, новые правила вступают в силу немедленно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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