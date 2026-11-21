https://crimea.ria.ru/20261121/krokodila-ugovorit-nelzya-kak-sammit-v-shenchzhene-povliyaet-na-ukrainu-i-evropu-1161242174.html
Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу
Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу
Первый в истории саммит с участием лидеров России, Китая и США объективно политически ослабит Европу и Украину, однако не убедит прекратить эскалацию конфликта. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T07:03
2026-11-21T07:03
2026-11-21T07:03
европа
украина
мнения
политика
дмитрий журавлев
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
китай
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Первый в истории саммит с участием лидеров России, Китая и США объективно политически ослабит Европу и Украину, однако не убедит прекратить эскалацию конфликта. С первыми априори невозможно договориться из-за отсутствия здравого смысла. Другие станут еще более истеричными из страха. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев, отметив, что живым воплощением этой истерики и невроза Евросоюза продолжит быть прекрасно подходящая на эту роль Кая Каллас.Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Китае заявил, что Россия согласилась с американскими переговорщиками в том, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую и предложила представителям Евросоюза приехать в Москву – высказать свою позицию и продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал лидеров Европы и главу киевского режима Владимира Зеленского напрямую связываться с Москвой и заключать соглашение.По мнению Журавлева, первый в истории трехсторонний саммит Россия – Китай – США, безусловно, был знаковой демонстрацией мощи трех мировых держав, и уже сам факт его проведения в отсутствие Европы мгновенно еще ниже обрушил ее политические позиции. Но, как ни парадоксально, сложившиеся обстоятельства начнут их усиливать, добавил он."То есть они объективно ослабнут так, что политически скорее всего усилятся", – сказал Журавлев.Дело в том, что отсутствие представителей Европы за каким бы то ни было столом переговоров – результат того, что ей не с чем было туда прийти, чтобы именно договариваться, а не требовать исполнения своих желаний, отметил эксперт. Такая политическая никчемность Европы диктует новые правила для активных участников процесса построения архитектуры нового мира и его безопасности, добавил он.Однако Европа, прежде всего в лице Англии и Франции, а одно время и Германии, столетиями была лидером мира, причем даже тогда, когда американцев еще не было, и разумеется, мириться со своим местом на задворках истории европейские лидеры не хотят, сказал политолог."Они привыкли быть лидерами, а теперь их лидерство заканчивается. Как и у поляков, которые были великой Речью Посполитой, а теперь средняя европейская страна. У них фантомные боли империи, как один из философов назвал. Они себя великими считают, а по факту давно не являются", – добавил Журавлев.А потому их внешняя политика теперь, в особенности после трехстороннего саммита в Китае, будет все более активной и все более истеричной, считает он."Госпожа Кая Каллас – это великолепный образ внешней политики Европейского Союза. При всех ее противоречиях с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, и может, она уже скоро и не будет комиссаром по международным делам, но как личность она просто живое воплощение – ставь на пьедестал... Истерика, невроз и постоянное требование, чтобы "эти русские" учитывали ее интересы", – сказал эксперт.России и США придется принуждать Европу к миру – мнение Что же касается Украины, то с нынешними представителями ее власти Россия априори не сможет договориться.Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мостуНа днях глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции, намекнув на имеющуюся у спецслужб в Европе возможность совершить хакерскую атаку в эпоху "цифры".Ранее, в октябре, в интервью британской газете The Times Кая Каллас заявила, что Евросоюз совместно с Канадой и США намерен противостоять России и Китаю в Арктике, добиваясь неограниченного доступа к Северному морскому пути, что, по мнению политолога Вадима Колесниченко, является прямым призывом к началу третьей мировой войны.Тогда же, в октябре, Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. А в сентябре согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИПочему Европа готовится воевать с Россией – мнение Европа требует от Киева женской мобилизации
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европа, украина, мнения, политика, дмитрий журавлев, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, россия, сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым
. Первый в истории саммит с участием лидеров России, Китая и США объективно политически ослабит Европу и Украину, однако не убедит прекратить эскалацию конфликта. С первыми априори невозможно договориться из-за отсутствия здравого смысла. Другие станут еще более истеричными из страха. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Дмитрий Журавлев, отметив, что живым воплощением этой истерики и невроза Евросоюза продолжит быть прекрасно подходящая на эту роль Кая Каллас.
Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Китае заявил, что Россия согласилась с американскими переговорщиками в том, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую и предложила представителям Евросоюза приехать в Москву – высказать свою позицию и продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал лидеров Европы и главу киевского режима Владимира Зеленского напрямую связываться с Москвой и заключать соглашение.
По мнению Журавлева, первый в истории трехсторонний саммит Россия – Китай – США, безусловно, был знаковой демонстрацией мощи трех мировых держав, и уже сам факт его проведения в отсутствие Европы мгновенно еще ниже обрушил ее политические позиции. Но, как ни парадоксально, сложившиеся обстоятельства начнут их усиливать, добавил он.
"То есть они объективно ослабнут так, что политически скорее всего усилятся", – сказал Журавлев.
Дело в том, что отсутствие представителей Европы за каким бы то ни было столом переговоров – результат того, что ей не с чем было туда прийти, чтобы именно договариваться, а не требовать исполнения своих желаний, отметил эксперт. Такая политическая никчемность Европы диктует новые правила для активных участников процесса построения архитектуры нового мира и его безопасности, добавил он.
"А европейцы – все кроме британцев, потому что это отдельная тема, – просто выпадут. Потому что они не нужны никому. Самая большая и мощная страна Европы – Германия, там 80 миллионов человек. Но в средней китайской провинции примерно столько же, а производительность труда в Китае не ниже, чем в Германии, и зачем Китаю нужно мнение одной из "провинций?", – прокомментировал Журавлев.
Однако Европа, прежде всего в лице Англии и Франции, а одно время и Германии, столетиями была лидером мира, причем даже тогда, когда американцев еще не было, и разумеется, мириться со своим местом на задворках истории европейские лидеры не хотят, сказал политолог.
"Они привыкли быть лидерами, а теперь их лидерство заканчивается. Как и у поляков, которые были великой Речью Посполитой, а теперь средняя европейская страна. У них фантомные боли империи, как один из философов назвал. Они себя великими считают, а по факту давно не являются", – добавил Журавлев.
А потому их внешняя политика теперь, в особенности после трехстороннего саммита в Китае, будет все более активной и все более истеричной, считает он.
"Госпожа Кая Каллас – это великолепный образ внешней политики Европейского Союза. При всех ее противоречиях с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, и может, она уже скоро и не будет комиссаром по международным делам, но как личность она просто живое воплощение – ставь на пьедестал... Истерика, невроз и постоянное требование, чтобы "эти русские" учитывали ее интересы", – сказал эксперт.
Что же касается Украины, то с нынешними представителями ее власти Россия априори не сможет договориться.
"Здесь я большой пессимист... Сколько они бумажек подписали за это время? Хоть одну пытались выполнить? Идти им навстречу – это идти в никуда... Договариваться, рассчитывать на здравый смысл можно только по отношению к тому, у кого есть здравый смысл. У кого нет здравого смысла, с ним не договоришься. Крокодила убедить нельзя", – заключил эксперт.
На днях глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила
выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции, намекнув на имеющуюся у спецслужб в Европе возможность совершить хакерскую атаку в эпоху "цифры".
Ранее, в октябре, в интервью британской газете The Times Кая Каллас заявила
, что Евросоюз совместно с Канадой и США намерен противостоять России и Китаю в Арктике, добиваясь неограниченного доступа к Северному морскому пути, что, по мнению политолога Вадима Колесниченко, является прямым призывом к началу третьей мировой войны.
Тогда же, в октябре, Евросоюз утвердил
22-й пакет санкций против России. А в сентябре согласовал
условия выделения Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.
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