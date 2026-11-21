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Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу

Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Крокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу

Первый в истории саммит с участием лидеров России, Китая и США объективно политически ослабит Европу и Украину, однако не убедит прекратить эскалацию конфликта. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T07:03

2026-11-21T07:03

2026-11-21T07:03

европа

украина

мнения

политика

дмитрий журавлев

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

китай

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Первый в истории саммит с участием лидеров России, Китая и США объективно политически ослабит Европу и Украину, однако не убедит прекратить эскалацию конфликта. С первыми априори невозможно договориться из-за отсутствия здравого смысла. Другие станут еще более истеричными из страха. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев, отметив, что живым воплощением этой истерики и невроза Евросоюза продолжит быть прекрасно подходящая на эту роль Кая Каллас.Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Китае заявил, что Россия согласилась с американскими переговорщиками в том, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую и предложила представителям Евросоюза приехать в Москву – высказать свою позицию и продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал лидеров Европы и главу киевского режима Владимира Зеленского напрямую связываться с Москвой и заключать соглашение.По мнению Журавлева, первый в истории трехсторонний саммит Россия – Китай – США, безусловно, был знаковой демонстрацией мощи трех мировых держав, и уже сам факт его проведения в отсутствие Европы мгновенно еще ниже обрушил ее политические позиции. Но, как ни парадоксально, сложившиеся обстоятельства начнут их усиливать, добавил он."То есть они объективно ослабнут так, что политически скорее всего усилятся", – сказал Журавлев.Дело в том, что отсутствие представителей Европы за каким бы то ни было столом переговоров – результат того, что ей не с чем было туда прийти, чтобы именно договариваться, а не требовать исполнения своих желаний, отметил эксперт. Такая политическая никчемность Европы диктует новые правила для активных участников процесса построения архитектуры нового мира и его безопасности, добавил он.Однако Европа, прежде всего в лице Англии и Франции, а одно время и Германии, столетиями была лидером мира, причем даже тогда, когда американцев еще не было, и разумеется, мириться со своим местом на задворках истории европейские лидеры не хотят, сказал политолог."Они привыкли быть лидерами, а теперь их лидерство заканчивается. Как и у поляков, которые были великой Речью Посполитой, а теперь средняя европейская страна. У них фантомные боли империи, как один из философов назвал. Они себя великими считают, а по факту давно не являются", – добавил Журавлев.А потому их внешняя политика теперь, в особенности после трехстороннего саммита в Китае, будет все более активной и все более истеричной, считает он."Госпожа Кая Каллас – это великолепный образ внешней политики Европейского Союза. При всех ее противоречиях с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, и может, она уже скоро и не будет комиссаром по международным делам, но как личность она просто живое воплощение – ставь на пьедестал... Истерика, невроз и постоянное требование, чтобы "эти русские" учитывали ее интересы", – сказал эксперт.России и США придется принуждать Европу к миру – мнение Что же касается Украины, то с нынешними представителями ее власти Россия априори не сможет договориться.Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мостуНа днях глава евродипломатии Кая Каллас публично предложила выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции, намекнув на имеющуюся у спецслужб в Европе возможность совершить хакерскую атаку в эпоху "цифры".Ранее, в октябре, в интервью британской газете The Times Кая Каллас заявила, что Евросоюз совместно с Канадой и США намерен противостоять России и Китаю в Арктике, добиваясь неограниченного доступа к Северному морскому пути, что, по мнению политолога Вадима Колесниченко, является прямым призывом к началу третьей мировой войны.Тогда же, в октябре, Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. А в сентябре согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИПочему Европа готовится воевать с Россией – мнение Европа требует от Киева женской мобилизации

европа

украина

китай

россия

сша

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европа, украина, мнения, политика, дмитрий журавлев, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, россия, сша