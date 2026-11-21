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Как в России детей вовлекают сказками в науку
Как в России детей вовлекают сказками в науку - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Как в России детей вовлекают сказками в науку
Научно-технологическое лидерство страны достигается, когда самые талантливые дети выбирают карьерный трек в этом направлении. На эту цель должна работать в том... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T18:56
2026-11-21T18:56
2026-11-21T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Научно-технологическое лидерство страны достигается, когда самые талантливые дети выбирают карьерный трек в этом направлении. На эту цель должна работать в том числе научно-популярная литература, одним из удачных проектов которой сегодня можно назвать выпущенный недавно сборник "Сказки от ученых". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.По словам Фомина, в сборник "Сказки от ученых" вошло восемь историй, которые знакомят с открытиями ученых в разных областях науки.При этом написаны они в виде сказок и простым языком, понятным даже детям младшего школьного возраста, на которых, собственно, главным образом и ориентировались авторы, отметил Фомин. Каждую сказку создал профильный специалист в конкретной узкой научной сфере, уточнил он."Замечательный проект, он нацелен на школьников младшего возраста, но будет интересен и взрослым, потому что очень интересно почитать рассказы про реальные научные факты, которые положены в каждую из восьми сказок. А они разные. Это и фотоника, и квантовая механика... Достаточно сложные, передовые научные тематики раскрываются понятным языком. Имея глубокие научные знания, ученые вместе с редакторами и иллюстраторами смогли проработать все и сделать вот так", – поделился Фомин.В конце каждой сказки – тесты и задания. Все для того, чтобы максимально увлечь ребенка, заинтересовать наукой – это главная цель и данного конкретного проекта, и в целом научно-популярной литературы в Десятилетие науки и технологий, подчеркнул он."Мы заинтересованы развивать не только коммуникацию между учеными, но и создавать мостик от ученых к обществу... Это одна из целей – вовлечь детей и молодежь, для того, чтобы они выбрали научную карьеру, пошли в ученые, разработали те технологии, которые так важны для нашей страны, чтобы лидировать. Собственно, научное лидерство и научно-технологическое лидерство, оно именно так и возникает: когда самые талантливые дети выбирают именно такой карьерный трек", – сказал Фомин.Сборник "Сказки от ученых" – совместный проект исследователей Сколтеха и издательства "Наука", реализованный при поддержке Минобрнауки России.Помимо "Сказок" издатели продолжают работать над еще одним популяризационным проектом – "Библиотека Десятилетия науки и технологий", в рамках которого переиздают научно-популярные труды, некогда вовлекавшие в науку советскую молодежь.По словам Фомина, увлекательные издания могут появиться и в Крыму, где-то они наверняка уже и есть."Вполне возможно, конечно, это всегда связано с экономикой проекта. Если находится благотворитель, который поддерживает распространение на тот или иной регион или федеральный округ, мы всегда с радостью их привлекаем и делаем это. В данном случае есть поддержка Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И вполне возможно, эта книга и должна оказаться уже в библиотеках Крыма", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 годуРусский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням В Крыму современная литература может стать сувениром
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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книги, крым, новости крыма, культура, общество, минобразования рф
Как в России детей вовлекают сказками в науку
В России выпустили сборник "Сказки от ученых" для вовлечения детей в науку
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
Научно-технологическое лидерство страны достигается, когда самые талантливые дети выбирают карьерный трек в этом направлении. На эту цель должна работать в том числе научно-популярная литература, одним из удачных проектов которой сегодня можно назвать выпущенный недавно сборник "Сказки от ученых". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.
По словам Фомина, в сборник "Сказки от ученых" вошло восемь историй, которые знакомят с открытиями ученых в разных областях науки.
При этом написаны они в виде сказок и простым языком, понятным даже детям младшего школьного возраста, на которых, собственно, главным образом и ориентировались авторы, отметил Фомин. Каждую сказку создал профильный специалист в конкретной узкой научной сфере, уточнил он.
"Замечательный проект, он нацелен на школьников младшего возраста, но будет интересен и взрослым, потому что очень интересно почитать рассказы про реальные научные факты, которые положены в каждую из восьми сказок. А они разные. Это и фотоника, и квантовая механика... Достаточно сложные, передовые научные тематики раскрываются понятным языком. Имея глубокие научные знания, ученые вместе с редакторами и иллюстраторами смогли проработать все и сделать вот так", – поделился Фомин.
В конце каждой сказки – тесты и задания. Все для того, чтобы максимально увлечь ребенка, заинтересовать наукой – это главная цель и данного конкретного проекта, и в целом научно-популярной литературы в Десятилетие науки и технологий, подчеркнул он.
"Мы заинтересованы развивать не только коммуникацию между учеными, но и создавать мостик от ученых к обществу... Это одна из целей – вовлечь детей и молодежь, для того, чтобы они выбрали научную карьеру, пошли в ученые, разработали те технологии, которые так важны для нашей страны, чтобы лидировать. Собственно, научное лидерство и научно-технологическое лидерство, оно именно так и возникает: когда самые талантливые дети выбирают именно такой карьерный трек", – сказал Фомин.
Сборник "Сказки от ученых" – совместный проект исследователей Сколтеха и издательства "Наука", реализованный при поддержке Минобрнауки России.
Помимо "Сказок" издатели продолжают работать над еще одним популяризационным проектом – "Библиотека Десятилетия науки и технологий", в рамках которого переиздают научно-популярные труды, некогда вовлекавшие в науку советскую молодежь.
"И вот теперь это может вовлекать в науку также и наших детей. То есть, например, книги "Занимательная математика" Якова Перельмана, и вообще Перельман. Книга "Занимательная минералогия" Ферсмана и много других книг, которые выходят в этой "Библиотеке Десятилетия науки и технологий" при партнерстве самых разных компаний. Мы делаем эти книги и поставляем в детские библиотеки по всей нашей стране", – сказал Фомин.
По словам Фомина, увлекательные издания могут появиться и в Крыму, где-то они наверняка уже и есть.
"Вполне возможно, конечно, это всегда связано с экономикой проекта. Если находится благотворитель, который поддерживает распространение на тот или иной регион или федеральный округ, мы всегда с радостью их привлекаем и делаем это. В данном случае есть поддержка Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И вполне возможно, эта книга и должна оказаться уже в библиотеках Крыма", – заключил он.
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