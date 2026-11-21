https://crimea.ria.ru/20261121/geograficheskiy-diktant---kak-pouchastvovat-v-krymu-1161232609.html

Географический диктант - как поучаствовать в Крыму

Географический диктант - как поучаствовать в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Географический диктант - как поучаствовать в Крыму

Ежегодная просветительская международная акция "Географический диктант" стартует в городах России и Республики Крым 22 ноября. О мероприятии этого года в эфире... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T16:32

2026-11-21T16:32

2026-11-21T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ежегодная просветительская международная акция "Географический диктант" стартует в городах России и Республики Крым 22 ноября. О мероприятии этого года в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Феодосийского местного отделения Русского географического общества Игорь Смородский.На диктант приглашаются, как правило, школьники и все, кто увлекается географией и историей, кто хочет оценить свои знания, добавил собеседник.Он также уведомил, что желающие поучаствовать в акции должны заранее пройти регистрацию."Если вы хотите на конкретной площадке пройти диктант, то, как правило, организаторы площадки, собирают людей на своей страничке ВКонтакте. У каждой площадки есть модератор, указан его телефон, и люди могут записаться. На интерактивной карте сайта видно место и указано, какая площадка - открытая или закрытая, и какое там количество мест. Если вы не записались, то на площадку попасть будет сложно, так как набирается определенное количество людей - от 15 до 30 человек", - пояснил Игорь Смородский.Каждой площадке, добавил он, выделяется конкретное количество индивидуальных номеров для участников акции. Эти номера сканируются и отправляются в Москву, и в течение месяца результаты вывешиваются на официальном сайте Российского географического общества (РГО). Те, кто набирает максимальное количество очков, отмечаются потом ценным подарком от организаторов.Какие вопросы попаду на диктант, решает конкурсная комиссия и штаб-квартира географического общества в Москве, но прислать их может любой человек."Вопросы могут быть самые разнообразные, но касающиеся только России - связанные с какой-то исторической особенностью, географическим открытием или природными явлениями. Это могут быть и животные, и птицы", - обозначил председатель Феодосийского отделения РГО.В отличие от прошлых лет, когда было 40 вопросов, в этом году их будет 30 – десять сложных и двадцать легких, заметил он.Когда проходит географический диктант, как правило, на площадке, происходит информирование его участников двумя способами - вопрос зачитывается модератором и на экране высвечивается картинка по каждому вопросу, поделился он. Также каждый вопрос обязательно дополняется звуковым сопровождением.В этом году отобрали девять человек для озвучивания вопросов – это знаменитые спортсмены, актеры, радио- и телеведущие, отметил Смородский."Когда человек слушает вопрос, то очень часто ответ на него уже частично есть на картинке. То есть, если там показывается Северный полюс, или, допустим, Чукотка или, Байкал, то понятно, что вопрос связан именно с этой местностью", - обратил внимание он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Географию могут сделать обязательным вступительным экзаменом в вузыСоздать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГОКрымчанин стал заслуженным географом России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, рго (русское географическое общество), общество, новости крыма