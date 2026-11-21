https://crimea.ria.ru/20261121/gde-v-simferopole-blagoustroyat-esche-odin-skver-1161218773.html
Где в Симферополе благоустроят еще один сквер
Где в Симферополе благоустроят еще один сквер - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Где в Симферополе благоустроят еще один сквер
В Крыму продолжают реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий. Победителем онлайн-голосования этого года в Симферополе стала парковая зона РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T21:12
2026-11-21T21:12
2026-11-21T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий. Победителем онлайн-голосования этого года в Симферополе стала парковая зона возле пивобезалкогольного комбината "Крым". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.Он считает, что данный объект очень важен для города, а особенно для жителей района Героев Сталинграда – они будут очень рады его реализации, так как в этом районе нет благоустроенного современного общественного пространства.Концепцией предусмотрено строительство парковки, обустройство плиточного мощения, пешеходной коммуникации, организации зон отдыха, устройства игровых зон, сказал начальник отдела департамента администрации города.По традиции к строительству должны приступить в первом квартале следующего года, а так как проект еще находится на стадии разработки, пока не определена и конечная стоимость реконструкции, отметил он.Ежегодно проходит онлайн-голосование за объекты города, которые жители столицы хотят благоустроить. По информации Андрея Древича, подготовка к его проведению, а также отбор, составление перечня объектов будет осуществляться весной следующего года."В любом случае любая неблагоустроенная на данный момент территория рано или поздно будет сделана. Сегодня администрация делает упор на те территории, которые уже признаны общественными или больше на те, которые никогда не были благоустроены", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Проблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в Крыму – минЖКХВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до ТитоваНа капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
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симферополь, благоустройство, администрация симферополя, городская среда, крым, новости крыма
Где в Симферополе благоустроят еще один сквер
Сквер возле пивзавода "Крым" в Симферополе победил в онлайн-голосовании по благоустройству
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму продолжают реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий. Победителем онлайн-голосования этого года в Симферополе стала парковая зона возле пивобезалкогольного комбината "Крым". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.
Он считает, что данный объект очень важен для города, а особенно для жителей района Героев Сталинграда – они будут очень рады его реализации, так как в этом районе нет благоустроенного современного общественного пространства.
"В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Финансирование ожидается на следующий год", – сообщил гость студии.
Концепцией предусмотрено строительство парковки, обустройство плиточного мощения, пешеходной коммуникации, организации зон отдыха, устройства игровых зон, сказал начальник отдела департамента администрации города.
"Также сохраним существующее уже игровое поле, которое там есть. Будут выполнены мероприятия для обеспечения доступности маломобильных групп населения – от остановки общественного транспорта будет установлен пандус прямо на территорию сквера. Также территорию планируется оградить", – поделился Древич.
По традиции к строительству должны приступить в первом квартале следующего года, а так как проект еще находится на стадии разработки, пока не определена и конечная стоимость реконструкции, отметил он.
Ежегодно проходит онлайн-голосование за объекты города, которые жители столицы хотят благоустроить. По информации Андрея Древича, подготовка к его проведению, а также отбор, составление перечня объектов будет осуществляться весной следующего года.
"В любом случае любая неблагоустроенная на данный момент территория рано или поздно будет сделана. Сегодня администрация делает упор на те территории, которые уже признаны общественными или больше на те, которые никогда не были благоустроены", – подытожил спикер.
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