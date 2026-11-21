https://crimea.ria.ru/20261121/gde-v-simferopole-blagoustroyat-esche-odin-skver-1161218773.html

Где в Симферополе благоустроят еще один сквер

Где в Симферополе благоустроят еще один сквер - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Где в Симферополе благоустроят еще один сквер

В Крыму продолжают реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий. Победителем онлайн-голосования этого года в Симферополе стала парковая зона РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T21:12

2026-11-21T21:12

2026-11-21T21:12

симферополь

благоустройство

администрация симферополя

городская среда

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/11/1157745189_0:359:1440:1169_1920x0_80_0_0_51641fea6921b2753acd2d8dbbb73040.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий. Победителем онлайн-голосования этого года в Симферополе стала парковая зона возле пивобезалкогольного комбината "Крым". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.Он считает, что данный объект очень важен для города, а особенно для жителей района Героев Сталинграда – они будут очень рады его реализации, так как в этом районе нет благоустроенного современного общественного пространства.Концепцией предусмотрено строительство парковки, обустройство плиточного мощения, пешеходной коммуникации, организации зон отдыха, устройства игровых зон, сказал начальник отдела департамента администрации города.По традиции к строительству должны приступить в первом квартале следующего года, а так как проект еще находится на стадии разработки, пока не определена и конечная стоимость реконструкции, отметил он.Ежегодно проходит онлайн-голосование за объекты города, которые жители столицы хотят благоустроить. По информации Андрея Древича, подготовка к его проведению, а также отбор, составление перечня объектов будет осуществляться весной следующего года."В любом случае любая неблагоустроенная на данный момент территория рано или поздно будет сделана. Сегодня администрация делает упор на те территории, которые уже признаны общественными или больше на те, которые никогда не были благоустроены", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Проблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в Крыму – минЖКХВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до ТитоваНа капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, благоустройство, администрация симферополя, городская среда, крым, новости крыма