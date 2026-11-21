https://crimea.ria.ru/20261121/gde-v-krymu-zapravit-benzin-po-100-rubley-v-subbotu-1161255158.html

Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу

Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу

В субботу, 21 ноября, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель по 100 рублей за литр в Крыму можно будет на автозаправках "Атан" и ТЭС. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T08:20

2026-11-21T08:20

2026-11-21T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 21 ноября, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель по 100 рублей за литр в Крыму можно будет на автозаправках "Атан" и ТЭС. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.С 8:00 на "Атане" будут в продаже бензин АИ-92 и дизельное топливо. С 14:00 на заправках ТЭС появится АИ-92, АИ-95 и дизель на трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 заправиться АИ-92, АИ-95, ДТ можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на ЮБК и в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте. Перед выездом водителей призывают проверять наличие топлива и адреса АЗС.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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