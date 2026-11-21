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Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу
Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу
В субботу, 21 ноября, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель по 100 рублей за литр в Крыму можно будет на автозаправках "Атан" и ТЭС. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T08:20
2026-11-21T08:20
2026-11-21T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 21 ноября, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель по 100 рублей за литр в Крыму можно будет на автозаправках "Атан" и ТЭС. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.С 8:00 на "Атане" будут в продаже бензин АИ-92 и дизельное топливо. С 14:00 на заправках ТЭС появится АИ-92, АИ-95 и дизель на трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 заправиться АИ-92, АИ-95, ДТ можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на ЮБК и в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте. Перед выездом водителей призывают проверять наличие топлива и адреса АЗС.
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Где в Крыму заправить бензин по 100 рублей в субботу
В Крыму 21 ноября можно заправить по 100 рублей за литр три вида топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 21 ноября, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизель по 100 рублей за литр в Крыму можно будет на автозаправках "Атан" и ТЭС. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.
С 8:00 на "Атане" будут в продаже бензин АИ-92 и дизельное топливо. С 14:00 на заправках ТЭС появится АИ-92, АИ-95 и дизель на трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 заправиться АИ-92, АИ-95, ДТ можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на ЮБК и в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте
. Перед выездом водителей призывают проверять наличие топлива и адреса АЗС.