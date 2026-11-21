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ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро рад поддержки Украины

ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро рад поддержки Украины - РИА Новости Крым, 21.11.2026

ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро рад поддержки Украины

Европейский союз планирует существенно урезать расходы по ряду направлений своего развития ради того, чтобы сохранить предусмотренные на поддержку Украины 100... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T15:40

2026-11-21T15:40

2026-11-21T15:40

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западная помощь украине

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Европейский союз планирует существенно урезать расходы по ряду направлений своего развития ради того, чтобы сохранить предусмотренные на поддержку Украины 100 миллиардов евро. Это следует из нового проекта бюджета ЕС на 2028-2034 годы, который проанализировало агентство РИА Новости.В частности, согласно документу, расходы на социально-экономическое развитие европейских регионов и сельское хозяйство предлагается сократить на 54,3 миллиарда евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии.Траты на конкурентоспособность, процветание и безопасность ЕС уменьшены на 95,4 миллиарда евро.Расходы на научно-исследовательскую программу Horizon Europe предлагается урезать на 16,8 миллиарда евро, финансирование механизма гражданской защиты ЕС – на 3,7 миллиарда евро.Финансирование Европейского фонда солидарности, предназначенного для оказания помощи странам ЕС при крупных стихийных бедствиях, предлагается уменьшить более чем вдвое – с 20,1 до 9,1 миллиарда евро. Антикризисный резерв EU Facility также предлагается сократить с 8,7 до 3 миллиардов евро."Таким образом, в новом проекте бюджетная экономия затрагивает в том числе программы, предназначенные непосредственно для населения, регионов, научных учреждений и образовательных организаций Евросоюза, тогда как предусмотренное на семь лет финансирование Украины остается на первоначальном уровне 100 млрд евро", - говорится в сообщении.Проект должен обсуждаться на специальном саммите Евросоюза 26-27 ноября.Ранее Болгария и Польша объявили, что больше не будут финансировать закупки американского оружия для снабжения Украины. С соответствующими заявлениями выступили премьеры стран Румен Радев и Дональд Туск. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне угроз канцлера Германии Фридриха Мерца из-за нежелания Братиславы поддержать выделение Украине очередного кредита, заявил, что республика суверенна, не позволит себя шантажировать и денег Киеву не даст. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Евросоюз назначить представителя для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и скорейшего его завершения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФПутин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по УкраинеКогда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), бюджет, украина, новости, в мире, политика, коллективный запад, западная помощь украине, поставки западного оружия украине