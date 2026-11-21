https://crimea.ria.ru/20261121/energosistema-kryma-obstanovka-21-noyabrya-1161255878.html
Энергосистема Крыма: обстановка 21 ноября
Энергосистема Крыма: обстановка 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Энергосистема Крыма: обстановка 21 ноября
В Крыму в субботу введены ограничения режима потребления электрической мощности. В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов. К утру... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T09:06
2026-11-21T09:06
2026-11-21T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу введены ограничения режима потребления электрической мощности. В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов. К утру электричества нет в Белогорске, Раздольненском и Советском районах. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На данный момент частично обесточен Белогорск, села Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка Раздольненского района и поселок Советский, Краснофлотская, Шахтино, Марково, Урожайная, Присивашное в Советском районе.Возобновить подачу света абонентам планируют через три часа.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Энергосистема Крыма: обстановка 21 ноября
В Крыму 21 ноября введены ограничения режима потребления электрической мощности
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу введены ограничения режима потребления электрической мощности. В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов. К утру электричества нет в Белогорске, Раздольненском и Советском районах. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В населенных пунктах полуострова будет временно прекращаться подача электроэнергии. Ориентировочная продолжительность отключений от 3 до 6 часов. В случае продления сроков отключения и введения дополнительных ограничений информация будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении.
На данный момент частично обесточен Белогорск, села Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка Раздольненского района и поселок Советский, Краснофлотская, Шахтино, Марково, Урожайная, Присивашное в Советском районе.
Возобновить подачу света абонентам планируют через три часа.
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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