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Крымский мост: движение поездов восстановлено в полном объеме

Крымский мост: движение поездов восстановлено в полном объеме - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Крымский мост: движение поездов восстановлено в полном объеме

Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме, поезда курсируют в штатном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T13:23

2026-11-21T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме, поезда курсируют в штатном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Андрей Никитин.Движение поездов по Крымскому мосту было приостановлено в ночь на 19 ноября, после того, как транспортный переход подвергся новому удару со стороны ВСУ. Позднее в тот же день железнодорожное сообщение было возобновлено по одному из двух путей после завершения ремонтных работ.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, специалисты нашли два варианта восстановления транспортного перехода.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мосту Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк Удары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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