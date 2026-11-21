Крымский мост: движение поездов восстановлено в полном объеме
Крымский мост: движение поездов восстановлено в полном объеме
13:23 21.11.2026 (обновлено: 13:37 21.11.2026)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив в районе Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме, поезда курсируют в штатном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Андрей Никитин.
Движение поездов по Крымскому мосту было приостановлено в ночь на 19 ноября, после того, как транспортный переход подвергся новому удару со стороны ВСУ. Позднее в тот же день железнодорожное сообщение было возобновлено по одному из двух путей после завершения ремонтных работ.
"Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме. Поезда через Крымский мост курсируют штатно", - цитирует вице-премьера РИА Новости.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, специалисты нашли два варианта восстановления транспортного перехода.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.
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