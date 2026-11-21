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Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе
Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе
Два человека погибли и несколько пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме во Владикавказе. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Северной... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T15:51
2026-11-21T15:51
2026-11-21T15:51
владикавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два человека погибли и несколько пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме во Владикавказе. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Северной Осетии.Информация о ЧП уточняется. На месте работают 30 специалистов МЧС, они проводят разбор конструкций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владикавказ, северная осетия, взрыв, взрыв газа, газ, происшествия, новости
Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке во Владикавказе
Во Владикавказе в многоэтажке взорвался газ – погибли два человека