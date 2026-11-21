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Бюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налогов

Бюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налогов - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Бюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налогов

Крымские налоговые органы обеспечили высокие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы России. За 10 месяцев 2026 года в бюджетную... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-21T14:10

2026-11-21T14:10

2026-11-23T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Крымские налоговые органы обеспечили высокие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы России. За 10 месяцев 2026 года в бюджетную систему РФ поступило около 250 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный показатель 2025 года, сообщили в УФНС РФ по Республике Крым.Консолидированный бюджет Крыма за 10 месяцев пополнился на 93,9 млрд рублей, что соответствует показателям аналогичного периода 2025 года.В Крыму работают почти 30 тысяч юридических лиц и 73,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Активно растет число граждан, применяющих налог на профессиональный доход. За 11 месяцев количество самозанятых возросло на 11% и на 1 ноября 2026 года превысило 208 тысяч. В бюджет от них поступило 763,6 млн рублей, а сумма среднего чека сложилась на уровне 4 тысяч рублей.Почти 24 тысячи крымских налогоплательщиков являются потенциальными получателями мер поддержки бизнеса. В соответствующий перечень уже включено 524 организации и ИП.Ранее сообщалось, что в Крыму составлено налоговых уведомлений на 6,8 млрд рублей, из них налог на имущество – 4 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Наибольшая сумма налога – 1,8 млрд – это налог на имущество, 1,3 млрд – транспортный налог, 800 млн – земельный налог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уплата налогов и дополнительный выходной: что ждет россиян в ноябреПоддержаны инициативы Крыма по снижению нагрузки на бизнес - депутатЧисло самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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