Беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе
Беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе – экипаж эвакуируют
13:05 21.11.2026 (обновлено: 13:12 21.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Грузовое судно атаковано дронами в Финском заливе недалеко от российской границы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его данным, нападение произошло в нейтральных водах.
"В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград, с применением двух БПЛА", - написал он в МАКС.
В данный момент ведется эвакуация экипажа, добавил он. Последствия уточняются.
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