https://crimea.ria.ru/20261121/bespilotniki-atakovali-gruzovoe-sudno-v-finskom-zalive-1161258854.html

Беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе

Беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе

Грузовое судно атаковано дронами в Финском заливе недалеко от российской границы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T13:05

2026-11-21T13:05

2026-11-21T13:12

александр дрозденко

финский залив

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

судоходство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Грузовое судно атаковано дронами в Финском заливе недалеко от российской границы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его данным, нападение произошло в нейтральных водах.В данный момент ведется эвакуация экипажа, добавил он. Последствия уточняются.17 ноября в Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. По информации СМИ, танкер перевозил пропан, его экипаж состоял из 19 человек, все они филиппинцы. Люди были спасены. 14 ноября в Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно. На борту вспыхнул пожар.11 ноября страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита организации в Москве выразили озабоченность в связив Черном море под флагами разных стран мира. тников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

финский залив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, финский залив, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), судоходство