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Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник
Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник
В Севастополе военные отразили новую попытку ВСУ атаковать город с воздуха. Над Северной стороной уничтожен один вражеский дрон, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T11:59
2026-11-21T11:59
2026-11-21T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили новую попытку ВСУ атаковать город с воздуха. Над Северной стороной уничтожен один вражеский дрон, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В субботу в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Угроза сохранялась в течение 9 минут.Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил губернатор.Развожаев напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя к ним приближаться. Об опасных находках необходимо сразу сообщать по номеру 112.В пятницу над Севастополем сбили пять украинских БПЛА. Люди в результате атак ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник
В Севастополе военные сбили один беспилотник над морем
11:59 21.11.2026 (обновлено: 12:05 21.11.2026)