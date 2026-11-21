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Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник

Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Атака ВСУ на Севастополь: над морем сбит один беспилотник

В Севастополе военные отразили новую попытку ВСУ атаковать город с воздуха. Над Северной стороной уничтожен один вражеский дрон, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T11:59

2026-11-21T11:59

2026-11-21T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили новую попытку ВСУ атаковать город с воздуха. Над Северной стороной уничтожен один вражеский дрон, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В субботу в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Угроза сохранялась в течение 9 минут.Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил губернатор.Развожаев напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя к ним приближаться. Об опасных находках необходимо сразу сообщать по номеру 112.В пятницу над Севастополем сбили пять украинских БПЛА. Люди в результате атак ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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