https://crimea.ria.ru/20261121/ataka-na-sudno-rf-v-finskom-zalive-situatsiya-na-bortu-pod-kontrolem-1161265326.html

Атака на судно РФ в Финском заливе: ситуация на борту под контролем

Атака на судно РФ в Финском заливе: ситуация на борту под контролем - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Атака на судно РФ в Финском заливе: ситуация на борту под контролем

Ситуация на атакованном российском судне в водах Финского залива находится под контролем, после проведения необходимых работ сухогруз возобновит движение по... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T17:12

2026-11-21T17:12

2026-11-21T17:46

сухогруз

финский залив

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

александр дрозденко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация на атакованном российском судне в водах Финского залива находится под контролем, после проведения необходимых работ сухогруз возобновит движение по маршруту. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, проводится эвакуация экипажа.По словам губернатора, судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

финский залив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухогруз, финский залив, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр дрозденко