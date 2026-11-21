https://crimea.ria.ru/20261121/ataka-na-sevastopol-prodolzhaetsya-sbity-7-dronov-1161269190.html

Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов

Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбиты 7 беспилотников. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбиты 7 беспилотников. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Вечером в субботу в городе была объявлена воздушная тревога.Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Жителей и гостей города просят покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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