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Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов
Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбиты 7 беспилотников. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T22:30
2026-11-21T22:30
2026-11-21T22:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, сбиты 7 беспилотников. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Вечером в субботу в городе была объявлена воздушная тревога.Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Жителей и гостей города просят покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Атака на Севастополь продолжается: сбиты 7 дронов
Атака на Севастополь продолжается - сбиты 7 дронов
22:30 21.11.2026 (обновлено: 22:32 21.11.2026)