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275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 21.11.2026
275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую серию ударов ВСУ по мирным регионам страны. Всего над Россией сбили 275 дронов, сообщили в РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T08:45
2026-11-21T08:45
2026-11-21T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую серию ударов ВСУ по мирным регионам страны. Всего над Россией сбили 275 дронов, сообщили в Минобороны.БПЛА сбили над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и еще 11 регионами России уничтожили 275 дронов за ночь