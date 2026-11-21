https://crimea.ria.ru/20261121/275-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161255738.html

275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 21.11.2026

275 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую серию ударов ВСУ по мирным регионам страны. Всего над Россией сбили 275 дронов, сообщили в РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T08:45

2026-11-21T08:45

2026-11-21T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую серию ударов ВСУ по мирным регионам страны. Всего над Россией сбили 275 дронов, сообщили в Минобороны.БПЛА сбили над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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