https://crimea.ria.ru/20261120/zakharova-rossiya-otvetit-na-zakrytie-estoniey-punktov-propuska-na-granitse-1161245999.html

Захарова: Россия ответит на закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе

Захарова: Россия ответит на закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Захарова: Россия ответит на закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе

В отношении Эстонии Москва примет необходимые ответные дипломатические меры в случае закрытия границы с Россией с 1 декабря. Об этом пишет РИА новости со... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T16:57

2026-11-20T16:57

2026-11-20T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В отношении Эстонии Москва примет необходимые ответные дипломатические меры в случае закрытия границы с Россией с 1 декабря. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Она назвала очевидным то, что таким образом эстонские власти решают свои внутренние проблемы, отвлекая собственное население от злободневных социально-экономических вопросов, которые стали следствием недальновидной авантюрной политики руководства страны.Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Речь идет о пунктах "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Отмечалось, что через полгода власти Эстонии вновь оценят ситуацию и примут решение о пролонгации этого решения либо об открытии пунктов пропуска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армииЭстония помогает Украине с атаками на Петербург - Советник президента страныВ Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, россия