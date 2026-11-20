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Зачем и где нужны плановые высадки деревьев в Крыму

Зачем и где нужны плановые высадки деревьев в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Зачем и где нужны плановые высадки деревьев в Крыму

Каждый год в Крыму проводятся высадки различных пород деревьев. Количество посадочного материала рассчитывается специалистами, исходя из потребности на каждый... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T21:01

2026-11-20T21:01

2026-11-20T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Каждый год в Крыму проводятся высадки различных пород деревьев. Количество посадочного материала рассчитывается специалистами, исходя из потребности на каждый гектар почвы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.Увеличение или снижение густоты посадки требуется в ряде случаев в зависимости от высаживаемой лесной культуры - дуба скального или крымской сосны, заметил специалист."Чаще всего надо увеличение, потому что шаг посадки бывает достаточно большим. Стандартная схема работает в том случае, если хорошо подготовлена почва и агротехника на должном уровне. В противоположном случае - густота должна быть увеличена", - сказал Андрей Салтыков.По мнению ученого, для компенсации и восстановления крымского леса ежегодные высадки желательно увеличить."Желательно, конечно, чтобы было больше", - обозначил он.Лесная территория полуострова, добавил завкафедрой Агроакадемии КФУ, охватывает в основном предгорный и горный Крым.Увеличение объема лесов также необходимо в ряде случаев, считает Андрей Салтыков, но это, по его мнению, уже более тонкая работа, которая требует серьезного отношения, финансовых издержек и творческого подхода."Сейчас мы вольно или невольно подводим итоги глобальной кампании по лесной мелиорации Крыма, которая была проведена во второй половине прошлого столетия – в 70х – начале 80х годов. Тогда было высажено более 33-35 тысяч гектаров леса. Эти посадки были экспериментально производственные, объемы их были очень большие, им уделялось много внимания, но тогда была мода на доминирование одной технологической линии или одного технологического направления, и она привела к нежелательным результатам", - рассказал собеседник.По этой причине, каждый крымчанин, заметил ученый, считает, что визитная карточка крымского леса – это сосна крымская. Но, по его мнению, данная порода может быть высажена не везде."Она может быть представлена на южных макросклонах и побережье, частично в предгорном Крыму. Но в предгорной части, Бахчисарайский, Симферопольский район, Белогорское, Старокрымское лесное хозяйство - это все же северные макросклоны, где совершенно другие почвенно-климатические условия, и предпочтение здесь надо отдавать дубу скальному и его спутникам. Сосна крымская здесь будет составлять скорее дополнение, и, в ряде случаев, исключение", - обозначил спикер.Сегодня, обратил внимание он, процесс так называемого отпада насаждений, которые были сделаны 50-60 лет назад превышает нормативные показатели, то есть лесному покрову требуется реконструкция."А раз требуется реконструкция, значит, требуется увеличение лесокультурных объемов и восстановление лесного покрова. Необходимо его увеличение, нужна интенсивность, нужен совершенно другой подход, который позволит создать леса, которые будут видеть наши дети, внуки и правнуки. И он будет работать на воздух, на воду, на эстетику, на этику, на наших гостей", - заключил Андрей Салтыков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах СевастополяЛес под защитой: что делает Минэкологии для сохранения крымских лесовСосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, леса крыма, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, экология, охрана природы