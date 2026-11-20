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"Ялта 2.0": возможен ли союз России, Китая и США

"Ялта 2.0": возможен ли союз России, Китая и США - РИА Новости Крым, 20.11.2026

"Ялта 2.0": возможен ли союз России, Китая и США

Трехсторонняя встреча лидеров мировых держав России, Китая и США стала очередным шагом к созданию нового миропорядка на основе "союза трех", который вполне... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T19:21

2026-11-20T19:21

2026-11-20T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонняя встреча лидеров мировых держав России, Китая и США стала очередным шагом к созданию нового миропорядка на основе "союза трех", который вполне может сложиться как устойчивый, но по итогу непростого процесса, предполагающего постоянные переговоры и принятие совместных решений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Перед ее началом президент РФ ответил утвердительно на вопрос о том, похожа ли она на "Ялту 2.0".По словам Журавлева, сходство, безусловно, есть, и заключается оно в том, что главными действующими лицами такой встречи, как и более восьмидесяти лет назад, стали снова-таки лидеры трех мировых держав. К тому же, вопросы, как и тогда, не ограничивались взаимоотношениями трех стран, а касались безопасности в разных регионах планеты."Эти переговоры были очередным шагом к разрешению в том числе и украинской проблемы, но не только – к созданию нового миропорядка. Это и реформирование ООН, и вопросы ядерной безопасности, и желание продолжать контакты между странами-участниками тройки", – напомнил Журавлев.Однако прямая параллель нынешней трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжене и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года невозможна, считает эксперт.А потому не случайно союз трех великих держав, который проявил себя в том числе в Ялте, хотя ряд встреч лидеров стран был и до нее и после, очень скоро дал трещину, когда после Потсдамской встречи не удалась провести Московскую из-за позиции западных партнеров, добавил Журавлев."И вот это как раз показатель", – подчеркнул он.Тем не менее, в моменте, когда такой союз был необходим для борьбы с общим врагом, он оказался стратегически устойчивым, каким нынешний союз России, Китая и США быть не сможет, несмотря на всю сложность политической и внешнеполитической ситуации, считает эксперт.Но такой союз нужен каждому по отдельности, добавил эксперт."Китайцам нужно решить свои экономические проблемы и вопросы ядерного оружия: у них самый маленький ядерный арсенал. Американцам тоже нужно решить проблемы китайского ядерного оружия, потому что эту тысячу боеголовок они очень боятся. Нам нужно решить наши проблемы. И всем нам троим действительно нужно решать вопросы экономики и международной торговли, хотя у каждого свой взгляд", – уточнил политолог.И для создания нового союза, даже более крепкого, чем прежде, сегодня действительно есть основа, считает Журавлев.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им на брифинге по итогам переговоров в Шэньчжэне, о том, что мир не делили ни на Ялтинской конференции, ни сейчас – его делят реалии."В первом случае он был поделен фактом победы, а во втором, размерами тех ресурсов, которыми обладает каждая из стран – Китай, Россия и Америка. Мы получили то, что можем удержать... И, как мне кажется, рациональное осознание того, что втроем будет гораздо эффективнее, если будет устойчивый союз трех стран, уже пришло", – сказал политолог.Однако одного осознания недостаточно – необходимо делать шаги к осуществлению задуманного, добавил он. И это как раз то, что сейчас происходит, и это то, на что потребуется еще много сил и времени, считает Журавлев.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании – была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников и выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4 – 11 февраля 1945 года в Ялте, в Ливадийском дворце, в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте. Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином Встреча лидеров мира: заявления Путина после переговоров с Трампом и Си Цзиньпином Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИ

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мнения, дмитрий журавлев, политика, россия, китай, сша